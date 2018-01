Lányokra is hajt a Mérnöki Kar

A harmadéves Gyurkó Csilla a pilótája annak a sűrített levegővel működő pneumobilnak, melyet csoporttársaival közösen terveztek és raktak össze. Fotó: Török János

A szegedi női jószolgálati klub 25 éve dolgozik azon, hogy a természettudományokat népszerűsítse a nők körében. Igyekeznek a középiskolás lányokat meggyőzni arról, hogy komoly lehetőségeik vannak ezeken a területeken, hiszen itt is nagy a szükség gondolkodásmódjukra, problémamegoldó készségükre. Bíró István , a Mérnöki Kar dékánja azt mondta, csupán 10 százalék a lányok aránya mechatronikai mérnök szakon, így örömmel fogadják őket, hiszen nagy a kereslet a munkaerőpiacon az itt végzettekre. Véleménye szerint a lányok precízebbek, szívósabbak, és ha valamely oldaluk nem olyan erős, azt szorgalmukkal tudják ellensúlyozni.

Jó példa erre Gyurkó Csilla harmadéves hallgató, aki már kislányként is jobban szerette az autókat, mint a babákat. Végzős volt a Radnóti-gimnázium matematika–fizika tagozatán, amikor elindult ez a szak, és már akkor tudta, itt a helye – árulta el. Azóta ez csak megerősödött benne. Csoporttársai elfogadták, nem érzi, hogy hátrányban lenne amiatt, hogy nő. Sőt, testalkatának köszönhetően ő annak a sűrített levegővel működő pneumobilnak a pilótája is, amelyet csoporttársaival közösen terveztek és raktak össze. A fiatal lány elmondta, szeretne a műszaki területen elhelyezkedni: a robotikában gondolkodik, ám az intézmény is csábítja, maradjon itt oktatónak.