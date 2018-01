Laptop és internet egyedülálló nyugdíjasoknak: nyolcvanon túl is kinyílhat a világ

– Ez a lehetőség egyszerre szolgálja az idős emberek egészségmegőrzését és biztonságérzetének, magányának enyhítését – tudtuk meg Csótiné Ördög Edittől, a Homokhátsági Szociális Központ ügyvezetőjétől. Ugyanakkor munkahelyet is teremt, hiszen informatikában jártas közfoglalkoztatottak avatják be az infokommunikációba a résztvevőket.Összesen ötezer, hátrányos helyzetű településen élő idős kapott ingyenlaptopot karácsony előtt, oktatásuk januárban kezdődött. Az Idősügyi Infokommunikációs Programban a 65 év feletti nyugdíjasok vehetnek részt, akik a számítógép és az internetszolgáltatás mellett az alapfokú digitális tudás elsajátításához szükséges oktatásban is részesülnek.Pusztamérgesen tíz nyugdíjas kapott lehetőséget, hogy otthonában megismerkedhessen a számítógép-kezelés és az internet rejtelmeivel. A segítők heti kétszer járnak hozzájuk.Zsolnai Árpádné Rózsika néni nem használt korábban számítógépet. Eltökélt célja, hogy megtanulja kezelni, hiszen gyerekkori barátnője, későbbi sógornője a múlt nyáron kiköltözött Spanyolországba, vele szeretné tartani a kapcsolatot a világháló segítségével. Farkas Beatrix informatikus munkatárs segítségére van ebben, csináltak e-mail-címet és írtak próbalevelet is.– Az elején bizonytalan voltam, hogy belefogjak-e, ám amikor Beácska eljött, már az első alkalom után tudtam, szeretném ezt megtanulni. Napi két órát legalább a gép előtt töltök, gyakorlom a gépelést, vagy kártyajátékkal játszom – mesélte boldogan.

A faluban nem Rózsika néni a legidősebb tanuló. A 82 éves Veres Imréné az egyik leglelkesebb jelentkező. – Amikor először megkerestek, egyből rávágtam, hogy szeretném megpróbálni, hiszen ez a mai világban már alapdolog – mesélte.Veronka néni korábban a téeszben dolgozott számítógépen, így nem volt neki idegen az informatika. Bár az egér fogása, annak kezelése most gondot okoz számára, így picit lassabban haladnak. Segítője, Pap Éva időslátogató diszpécser segítségével megnézték a közösségi oldalon az unokái képeit, akik Kiskunhalason laknak.– Ha megtanulom a laptopot használni, és bekötik az internetet, lesz lehetőségem velük sűrűbben beszélni – tette hozzá az idős hölgy.Jelenleg folyik az egyeztetés az internetszolgáltatóval, februártól várhatóan tudnak majd netezni is otthonukból – tette hozzá a mórahalmi szociális központ vezetője.A megyében több hátrányos helyzetű település – Makó, Mórahalom, Szentes, Csanádpalota, Apátfalva, Kiszombor, Zákányszék, Ásotthalom, Ruzsa, Pusztamérges – csatlakozott a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Segítő Kezek Nonprofit Kft.-vel közösen szervezett kezdeményezéshez.