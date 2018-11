Lassan az összes KoPajos remake befut - szóljon bele ön is a verseny alakulásába

A hatodik emelet a Hófehérke és a hét törpe - Mulatozás című klasszikusával vágott bele a versenybe. Ezeket a felvételeket már 1937-ben sem lehetett könnyű meganimálni, a finom, és részletekbe hajló munka kézjegye az élőszereplős változatot is végigkísérte. Külön kiemelendő a koreográfia nagyszerűsége, és Hófehérke gyönyörű ruhája.A kollégisták hajlandóak voltak egészen a szavannákig utazni egy-egy jó snitt reményében. Na jó, ez csak a Tisza-part, mely festői szépségével méltán lehetett volna otthona Timonnak és Pumbának, kiktől a harmadik emelet a Hakuna Matata című dalt dolgozta fel.Ki ne érezné jól magát egy olyan erdőben, ahol a madarakra csak a sörös doboz oldalán található fácán emlékeztet, és a tartalmuk is száz százalékban fogyasztható? Úgy látszik ez most Tarzannak összejött, íme a rajzfilm Idegen Érzés című betétdala, az ötödik emelet tolmácsolásában.Minden ember macska nem lehet - tartja az régi mondás, na és az első emelet használta jelmezek minimál jellege is. Az önkritikai jelleget viszont jól ellensúlyozzák az alkalmazott effektek, melyek segítségével a végén szétszakad a ház. Íme a Macskarisztokraták betétdala.