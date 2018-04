Lassan beszorul a TIK-be a rendezvény: csúcsra járt a tavaszi állásbörze

Aki számít, ott van



A mai helyére egyre inkább beszoruló állásbörzén az egyik állandóságot az jelenti, hogy leginkább szoftverfejlesztőket és mérnököket keresnek a munkaadók, az ilyen végzettséggel a következő években nagyon könnyű lesz elhelyezkedni. Mint ahogy az is papírforma, hogy az igazán nagy Csongrád megyei és szegedi cégek magától értetődőnek tartják a részvételt.

Kezdi kinőni az SZTE Tanulmányi és Információs Központját az egyetemi állásbörze. A beléptető kapu előtt eddig is voltak standok, de az igazán nagyok belül kaptak kiállítóhelyet. Most két meghatározó cég „kiszorult" onnan, hogy a szervezőkkel egyeztetve még jobb helyet kapjanak, a főbejárat közelében. A BP szegedi szolgáltató központját és a kecskeméti Mercedes-gyárat érte ez a megtiszteltetés, az utóbbinál éppen egy gyakornoki pályázati lapot töltött ki Fehér Ádám. A negyedéves, gazdaság informatikusnak tanuló diák érdeklődési körének az információtechnológiát, illetve a termelés- és a mérnöktámogatást jelölte be. – Csak most érkeztem – válaszolta kérdésünkre, hogy mely standokon járt még, vagyis nem tudott simán elmenni a Mercedes mellett. Ahogy Mihály Anikó sem, aki vegyészként éppen mostanában írja a szakdolgozatát, és mesterképzésen folytatja majd tanulmányait – ő az egyéb rovatba írta be, hogy vegyész.Baucic Mário Szegeden született dubrovniki apától és szabadkai anyától, és harmadéves programtervező matematikus. – A péntekem szinte mindig szabad, nem akarok otthon ülni, ráérek dolgozni, amivel gyűjthetek az esték költségeire is – mondja a Jusoft Hungary, a szegedi szoftverfejlesztő cég standjánál.Az Aon Magyarországnál – ők készítik egyebek között a Legjobb Munkahelyek felmérést – diáklányokkal találkoztunk. A vezető biztosítási alkuszcégnél Bálizs Krisztina és Szöllősi Angelika érdeklődött. A GTK-n pénzügyet és számvitel tanuló harmadéves hölgyek egyebek között gyakornoki programot kerestek. És jó helyen jártak, ilyet is kínál az állásbörze katalógusában csak angol nyelvű oldallal jelentkező nemzetközi cég.A makói Givaudan, a világ vezető ízesítő- és illatanyaggyártója elsősorban élelmiszermérnököknek tudna azonnal munkát adni, de laborcsapatukba szívesen látják a végzett vegyészeket is. És persze gépészmérnököket is keresnek, mint oly sokan mások az állásbörzén.Ezen a standon találkoztunk Váradi Tamással és Harmat Szabolccsal. A harmadéves gépészmérnök-hallgatók egyrészt szakmai gyakorlati helyet kerestek, és a diplomadolgozat témája sincs még meg nekik. Az utóbbi ügyben is segítséget remélnek az állásbörze kiállítóitól.