Lassan eltűnnek az utakról az egykori keleti blokk autói

– Nyolcezer forintért vettem használtan még 1980-ban a Škodámat. Tavaly volt ötvenéves. Októberben viszem műszakiztatni, szerintem simán átmegy a vizsgán – mondta Török Sándor A nyugdíjas szegedi férfi a mai napig használja a forgalomban szinte már relikviának számító autóját. A régi keleti blokk egykor népszerű járgányaiból már alig fut néhány hírmondó Szeged útjain.– Sokszor fordult elő, hogy amíg a parkolóban hagytam, valaki a névjegyét hagyta az ablaktörlő alatt, hogy ha eladom, őt érdekelné a kocsi. Nem tudom, mennyit érhet, de nem is akarok megválni tőle – magyarázta Sándor.Azt mondta, hogy nyugdíjba vonulása előtt a munkahelyére mindig a Škodájával ment be, de manapság már nem használja mindennap. Találkozásunkkor éppen nagybevásárlást tartottak a párjával, az élelmiszereket és vegyi árukat az autó elején lévő csomagtartóba tették be.– A motor ennél a típusnál hátul van, az is eredeti benne, ahogy a négy ülésből még három. A kilométerórát már cserélni kellett, de számításaim szerint évente 5 ezer kilométert biztos mentem vele. Talán ki bírnám préselni belőle a 118 kilométeres végsebességet, de 80-nál többel nemigen mentem még vele. Azt a sebességet tudja biztosan – mosolygott a tulajdonos.Kocsijának típusa 1000 MB, a szám a lökettérfogatot, az MB a gyártás helyét, Mladá Boleslavot hirdeti büszkén. Ebből a típusból csak 350 ezer darabot gyártottak. Sándor semmi pénzért nem cserélné le egy drága nyugati kocsira.– Ahhoz nem mernék hozzányúlni. Ezt villáskulccsal, csavarhúzóval és olykor kalapáccsal magam javítom. A műszakira is én készítem majd fel, hiszen gépkocsivezető volt a szakmám, a végzettségem pedig mezőgazdasági gépszerelő. Így értek valamelyest az autószereléshez is – mondta.– Már 49 éve vagyok a szakmában, így vannak olyan törzskuncsaftjaim, akiknek még régi keleti gyártmányú autóik vannak. Ők többnyire ladások, és hébe-hóba behozzák javítani hozzám a kocsijukat – mondta Ribizsár Péter. Az autószerelő mester szerint nem különösebben nehéz megoperálni a régi keleti kocsicsodákat, és még alkatrészből is bőven akad.– Szerencsére vannak az országban olyan autószerelők, akik a szegény ember kocsijának alkatrészeit megtartották, és nem dobták ki a szemétbe. Az én udvaromon is áll több kiszuperált Lada. Egyfelől régiség, másfelől alkatrésznek is bevethető – mondta Ribizsár Péter A szegedi használtautó-kereskedésekben alig látni már régi keleti modelleket. – Éppen a napokban vittek el egy 1987-es Škodát 300 ezer forintért. A megkímélt darabokért a gyűjtők horror árat képesek kiadni – közölte Nagy Gábor.A szegedi Tan-Dem használtautó-kereskedés vezetője elmondta, hogy ezeket a darabokat főleg Németországba viszik ki ottani gyűjtőknek, de itthon is egyre nagyobb a kultusza a keleti gyártású autóknak.– Azokat a kocsikat is könnyű eladni, amelyek kevésbé jó állapotúak, de van rajtuk még érvényes műszaki és vonóhorog. Ezeket a környező tanyákra viszik el a vevők napi használatra munkaautónak – magyarázta Nagy Gábor.