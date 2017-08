Lassan kint vannak a vízből a dorozsmai romák - úszni tanultak a gyerekek Mórahalmon

A dorozsmai tanodások üdülhetnek

– Mint a kiskacsák a vízen – mondta Nagy Mihály. A Szegedi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tanítgatja a gyerekeket úszni, de még a nagyobbakkal is meg kell küzdenie, mert többen félnek a víztől.– Ha kérdezik, én sem szeretem a homárt, mert még soha nem ettem. – Nagy Mihály ezzel magyarázza, hogy miért is terjedt el a cigány származásúakról, hogy nem tudnak úszni. – Itt kiderült egy nap alatt, hogy imádják a vizet, ráadásul könnyen tanulnak is – tette hozzá Nagy Mihály. – A baj csak az, hogy legközelebb nagy valószínűséggel csak jövőre kerülnek medence közelébe ismét – a cigány vezető szerint ez a legtöbb dologgal így van az esetükben.A dorozsmai Búza és Árpa utcákban élő családok gyermekei nyaralhatnak Mórahalmon egy hétig, az üdültetésre a Szegedi Cigány Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázatán nyert erre 750 ezer forintot.– Jövő héten a szegedieket és a Cserepes sori családokat hozzuk pihenni – mondta Nagy Mihály. Egy másik pályázati pénzből tudja kiszakítani a gyerekeket egy hétre a megszokott környezetükből, ami az elnök szerint csodát tesz a gyerekekkel.– Én már tudok úszni – siklik a hétéves Angéla Nagy Mihály nyakába. – Nem is tudom, honnan van benne ez a képesség… – Nagy Mihály szerint még azt sem kellett mondani a kislánynak, hogy emelje ki a fejét a vízből, pedig még soha nem volt medencében.– Én tudtam úszni, de már régen csináltam. – Ezt már a tízéves Martin mondja, akiről kiderül, hogy korábban egyszer már valóban volt strandon, de most félt a mély vízben.– Mentünk haza a strandolás után, aztán leültünk vacsorázni – folytatja Nagy Mihály az élménybeszámolót –, mindegyik tiszta volt, napok óta rendesen viselkednek, szót fogadnak. Aztán pénteken mindenki hazamegy, és akkor kezdődik elölről minden – mondta. Nagy Mihály szerint jó lenne, ha előbbre tudnának lépni a dorozsmai romák.– A dorozsmai szegregátumban 22 család él, mind jogcím nélküli lakáshasználóként – mondta Nagy Mihály, aki szerint jó lenne, ha lehetőség volna rendezni a helyzetüket, mivel mára már mindenkinek van jövedelme, többeknek rendes állása is, néhányuk közfoglalkoztatásban dolgozik.– Két család jelezte, hogy szeretnének fürdőszobát, össze is gyűlt rá a pénz, de amíg nincs legális villany, víz, addig nehéz ezt megvalósítani – magyarázza. Szerinte megérett az idő arra, hogy tisztázzák a lakhatási helyzetet. – Van akarat az itt élőkben, sokat dolgoztunk ezen a civilekkel karöltve az elmúlt hét évben. Jó lenne, ha nem csak az ilyen nyaralások alkalmával találkozhatnának a gyerekek a sporttal, a komfortos körülményekkel – tette hozzá a cigány önkormányzat vezetője.