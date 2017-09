László György a fiával együtt menekülne Irma elől - A pusztító hurrikán útjában ragadt egy szegedi család

– Itt ragadtunk – posztolta itthoni idő szerint csütörtök délelőtt a Facebookon Miamiból László György. A szegedi Partfürdő igazgatója egy héttel ezelőtt fiát ment meglátogatni Amerikába, aki most végzett a munkájával, így rövid kirándulás után együtt akartak hazatérni. Repülőjük ma jött volna vissza, csakhogy szerdán kiderült: a közeledő hurrikán miatt minden járatot töröltek.

– Amikor kijöttünk, szó sem volt még semmiféle közelgő katasztrófáról – kezdte történetüket. – Mivel nyaralni jöttünk, a híreket sem követtük. Gyakorlatilag szerdán szembesültünk ezzel a helyzettel, amikor Key Westbe mentünk, és ott azt láttuk, hogy minden teljesen kihalt. Ekkor tudtuk meg, hogy közeleg egy pusztító hurrikán, és emiatt evakuáltak mindenkit.A család Miamiban szállt meg, oda visszatérve egyből elkezdték keresni a lehetőséget, hogyan juthatnának haza. – A fiam barátja is velünk volt, neki a bátyja szólt, hogy azonnal üljön fel az első gépre. Ekkor szembesültünk azzal, hogy minden járatot töröltek. Ő úgy döntött, hogy ott alszik a repülőtéren, hátha talál egy gépet, ami bárhová elviszi innen, mi viszont visszajöttünk a szállásra – mesélte László György, akivel ottani idő szerint csütörtökre virradó éjszaka cseteltünk. Míg a fiatalok aludtak, ő folyamatosan az internetet bújta, hogy valami kiutat találjon, mielőtt a hurrikán lecsap a területre. Egyelőre azonban úgy tudja, egész Amerikában nem lehet szombat előttre jegyet találni egyetlen járatra sem. Márpedig azon a napon lecsap a kontinensre az Irma hurrikán, amely rendkívül heves, 5-ös erősségű, és már a földdel tette egyenlővé a parányi karibi szigetországot, Antigua és Barbudát, valamint a Holland Antillákhoz tartozó Szent Márton-szigeteket.

Tudta?

Brian McNoldy, a Miami Egyetem hurrikánszakértője kijelentette: könnyen lehet, hogy Irma lesz az Egyesült Államok történetének legpusztítóbb vihara, mivel a déli államok leggazdagabb és legsűrűbben lakott területein haladhat át. Egy azonban már most is biztos: Irma a valaha észlelt egyik legerősebb hurrikán lehet. Szerdán egyébként két másik trópusi vihar is hurrikánná erősödött: a mexikói partoknál a Katia, az Atlanti-óceán fölött a José pusztít. Az utóbbi a Kis-Antilláktól mintegy 1600 kilométernyire alakult ki, és a meteorológusok arra számítanak, hogy nem éri el a szárazföldet. Mindez azok után történik, hogy múlt héten Texas állam déli részén tarolt a Harvey hurrikán, amely ugyan „csak" 4-es erősségű volt, mégis a történelem második legnagyobb pusztítását vitte végbe – már ami az anyagi károkat illeti.

– Pontosan itt fog szárazföldet érni, ez az apartman viszont nyilvánvalóan nem bírja a több mint 300 kilométer per órás széllökéseket. Óvóhelye pedig nincs – mesélte a szegedi strandvezető, akinek egyetlen ötlete az volt, próbál segítséget kérni, hogy valaki autóval elvigye őket Florida déli részéről, amely a legveszélyeztetettebb helynek számít most. – Az Uber horror áron van, 3 ezer dollárt kérnek. Néztünk buszokat is, de arra sincs garancia, hogy bármelyikre felférünk – tette hozzá.László György elmondta, nem is igazából a hurrikántól tart. – Azt talán valahogy túl lehet élni. De mi lesz utána? Hetekig se áram, se víz nem lesz sehol, nem lehet élelmiszert kapni, és persze az is kérdés, hol alszunk. Szülőként pedig természetesen mindez a gyerekek miatt még jobban aggaszt – mondta. Éppen ezért igyekezett erre is felkészülni: éjszaka még bizakodva beszélt arról is, hogy reggel vásárolnak konzerveket, vizet, illetve vesznek magukhoz készpénzt.Hogy mindebből bármi sikerült-e, már nem tudtuk meg, a 6 órás időeltolódás miatt ugyanis lapzártánkig nem sikerült felvennünk vele ismét a kapcsolatot – nyilvánvalóan a délelőttöt ügyintézéssel töltötte. A hírek azonban arról szólnak, hogy a dél-floridai boltok már napokkal ezelőtt kiürültek, ráadásul az üzemanyag is fogytán van a benzinkutakon.