László Petra pere Szegeden: se kép, se hang, mondta az operatőr

2015 szeptemberében írtuk: garázdaság miatt vádat emelt László Petrával, az N1 televízió egykori operatőrével szemben a Szegedi Járási Ügyészség . A kirúgott operatőr menekülteket rugdosott meg Röszkénél, esete a világsajtót is bejárta. Ma hallgatja meg a bíróság, de személyesen nem jelent meg Szegeden: zárt láncú videórendszeren keresztül zajlik a tárgyalás.Azt nem tudni, hol, melyik helységben található az a tárgyalóterem, ahol személyesen meghallgatják: nem árulják el. A személyes adatok felvételénél kiküldték a szegedi tárgyalóteremből a sajtó képviselőit, mert a Jobbikhoz köthető N1 Televízió egykori operatőre nem járult hozzá, hogy kép- és hangfelvétel készüljön róla, és ahhoz sem, hogy nyilvánossá tegyék az adatait, személyes körülményeit. Ennek az is oka lehet, hogy korábban életveszélyes fenyegetéseket kapott.Hozzájárult viszont a kép- és hangfelvételhez Perge Henrietta, volt szerkesztő-riporter kollégája, akit tanúként hallgatnak meg a perben. Perge riporterként dolgozott együtt a röszkei határon László Petrával. Felidézte az eseményeket, és kettős érzésről beszélt: mivel mosolygós, jó kedélyű nőnek ismerte meg akkori munkatársát, nem tudta, hogy a saját szemének vagy a vádlottnak higgyen az eset után.Egy további érdekesség a tárgyalásról, hogy az ügyvéd korábbi, most ismertetett megjegyzései alapján - a nyomozati szakaszban több ízben meghallgatták - leginkább arról a szír fociedző esetéről beszélnek, amely a vádban nem is szerepel. Egyelőre az ügyész sem különösebben firtatja a vádban szereplő felrúgott fiú és kislány esetét.Amint kiderülnek további részletek, frissítjük cikkünket.