Láthatatlan pár a Széchenyi téren - fotó

Utcaművészet és jótékonykodás egyben. Reméljük, a láthatatlan párról igazi emberekre került a meleg ruha. Fotó: Kékesi Márk Zoltán

Az egyik alak elfordul, a másik továbbra is ránézve magyaráz valamit – erről árulkodik a testtartás. Talán azt, hogy rossz ötlet kiülni a tér közepére, ha az emberből csak egy-egy kabátot észlelnek?Nem nyomoztuk, női vagy férfi ruhadarabokat látunk: lehet egy pár, lehetnek barátok, testvérek, anya és lánya, apa és fia is, a lényeg, hogy nem látszanak az átlagos szem számára. Lehetnek akár földönkívüliek, például gyíkemberek is, köztudott, hogy azoktól minden kitelik. Még az is, hogy láthatatlanok, de ezek szerint fázósak is. Ezt érdemes megjegyezni, fegyvertény lehet egy esetleges invázió esetén.

A földhözragadtabb magyarázat szívmelengetőbb is: a város több pontján láttunk a napokban „elhagyva" télikabátokat. A Szabadkai úton is lógott egy bőrkabát a volt tankertészet kerítésére akasztva – azon a részen, ahol már nincs villanypásztor. Talán a rászorulóknak hagyták ott a ruhadarabokat, mert nem volt idejük, kedvük elvinni egy gyűjtőpontra – ezekről mi is többször írtuk –, amely csatlakozott a téli ruhafogas-akcióhoz.Valószínűleg nem ültek sokáig a padon láthatatlan emberként ezek sem, reméljük, melegen tartják új tulajdonosukat.