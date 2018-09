Látnia kell a műszert a leolvasónak - A távfűtéses lakásokba szerelt modern eszközt is átverheti a fogyasztó

14-15 ezer szegedi lakásban van fölszerelve fűtési költségmegosztó. Fotó: Frank Yvette

– Kormányrendelet írja elő, hogy évente egy alkalommal ellenőrizni kell a költségmegosztók állapotát: ilyenkor megnézik, nem sérült-e a plomba, illetve hogy hol van egyáltalán a műszer. Ezért keresik fel a leolvasók személyesen a fogyasztókat – mondta el érdeklődésünkre Bálint Ferenc, a Szegedi Távfűtő Kft. energetikai vezetője.A szakembert arról kérdeztük, miért kell továbbra is otthon várniuk a fűtési költségmegosztók leolvasóit azoknak, akik távfűtéses lakásában a radiátorokra olyan mérőeszközt szereltek fel korábban, amelyekről távleolvasással is begyűjthetők a fogyasztási adatok. A leolvasók ugyanis munkaidőben, reggel fél 8 és délután 4 között jönnek, így akinek nincs egyébként is otthon tartózkodó családtagja, megbízható szomszédja, annak szabadságot kell kivennie, hogy a legföljebb tízperces műveletet elvégezhessék a leolvasók.A társasházakra kiragasztott figyelmeztetés szerint, akihez nem tudnak bejutni a leolvasók, és 5 munkanapon belül nem keresik meg a Szetávot pótleolvasási időpontegyeztetés végett, azoknál „a költségmegosztók alapján elszámolt hőfelhasználás az épület fajlagos hőfelhasználásának 2,5-szeres értékével, a lakás fűtött térfogata alapján kerül meghatározásra az épületrész (lakás) hőfogyasztása". Ez annyit tesz, hogy gyakorlatilag fűtési átalány alapján számláznak, mindegy, mit mutat a fogyasztó költségmegosztója.– Nagyjából 14-15 ezer szegedi lakásban van fölszerelve fűtési költségmegosztó, amelyek modernizálása 3 éve tart folyamatosan. Ilyen távleolvasásra alkalmas mérő 2-2,5 ezer lakásban működik jelenleg. A technológia ugyan lehetővé teszi, hogy a modernebb költségmegosztók 80-90 százalékából a bejárati ajtón kívülről is kinyerjük a szükséges adatokat, a személyes ellenőrzés mégis fontos – magyarázta Bálint Ferenc. Előfordul ugyanis, hogy egyes leleményes fogyasztók leszerelik a költségmegosztót vagy akár magát a radiátort is, újat felszerelve, mérőeszköz nélkül. Így fals adatokat kaphatnak, ha nem látják saját szemükkel is a leolvasók a műszereket – indokolt a szakember. A leolvasás időpontján ugyanakkor nem tudnak változtatni, azaz ha egy másik napra kérünk pótleolvasást, akkor is munkaidőben érkeznek a leolvasók.