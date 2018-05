Látogató ölte meg a szurikátát a kecskeméti vadaskertben - Szegeden fóka pusztult el a felelőtlen látogatók miatt

Archív fotó a Szegedi Vadaspark szurikátáiról. Kecskeméten egy iskolás fiú benyúlt a vemhes szurikátához a tiltás ellenére - az megharapta, mire földhöz vágta ijedtében.

Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója szerint mindenhol vannak problémás látogatók. Fotó: Karnok Csaba

– Főleg a fiatalokkal vannak problémák, akik buliból csinálnak hajmeresztő dolgokat, de előfordult már olyan is nálunk, hogy egy ittas vendég volt zavaró és agresszív. Adott esetben a kollégák kikísérik a rendbontókat, de a legfontosabb, hogy a kifutók kialakításakor fel legyünk készülve akár az extrém esetekre is. Ilyen óvintézkedések mellett is néha előfordulnak balesetek, de a cél, hogy ilyesmi ne történhessen meg

Archív fotó a Szegedi Vadaspark fókáiról. Szegeden fóka pusztult el a látogatók felelőtlensége miatt.

Szívhez szóló bejegyzéssel búcsúzott a Facebookon Tokovics Tamás, a Kecskeméti Vadaskert igazgatója Zarától, a szurikátától, amelyet fél évig otthonában és irodájában, szinte házi kedvencként nevelt, amíg el nem készült a kifutója. A vemhes állat és kölykei hétfőn elpusztultak. Halálukat az okozta, hogy egy fiú benyúlt a ketrecbe, a szurikáta megharapta, a gyerek pedig ijedtében földhöz csapta. Az ügy hatalmas országos felháborodást keltett, a legtöbben természetesen a gyereket hibáztatták, hiszen többszöri figyelmeztetés ellenére nyúlt be az állat területére.- azóta kiderült, hogy Zara halálát aortarepedés okozta.Veprik Róbert, a Szegedi Vadaspark igazgatója úgy fogalmazott, mivel nem ismeri a körülményeket, nem szeretne állást foglalni az ügyben. Hozzátette: mindenhol vannak problémás látogatók, az állatkertek feladata, hogy a lehető legnagyobb biztonságot teremtsék meg mind az állatok, mind a vendégek számára.– mondta Veprik Róbert.Az igazgató elárulta: a Szegedi Vadasparkban is pusztult már el állat a látogatók felelőtlensége miatt. – A fókák medencéjébe dobáltak be pénzérméket, nyilván azon babona alapján, hogy az szerencsét hoz. Ezt azonban az állatok összeszedik és megeszik, ami – mint saját példánk is mutatta – az életükbe is kerülhet. Sajnos az ilyen esetek ellen tehetetlenek vagyunk, így csak bízni tudunk abban, hogy látogatóink felelősségteljesen viselkednek, és végiggondolják, milyen károkat tudnak okozni egy-egy tettükkel.