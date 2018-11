Látta már a filmsztár Velociraptort? És az üvöltő T-Rexet? Most megnyerheti az 5 páros belépő egyikét a dínókiállításra

Nyerjen páros belépőt a szegedi Jurassic Parkba

A Móra Ferenc Múzeumban a dinoszaurusz kiállításon barangolhattok körbe, ahol találkozhattok a Jurassic Park filmekben látott dinókkal, hangot adó-mozgó robotokkal és eredeti dinó-fosszíliákkal is. Már eddig is több tízezren látták az őshüllőket, de a múzeum egyik legsikeresebb tárlata továbbra is várja az érdeklődőket. Most megnyerheti aza tárlatra, ha helyesen válaszol kérdésünkre és a szerencse is Ön mellé áll.