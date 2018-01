Látványos kísérletek az egyetemen: ismét megrendezik szombaton a fizika napját

A Fizikai Intézet Dóm téri épületében tíz standon mutatnak be látványos és többségében kipróbálható kísérleteket, szimulációkat: a látogatók többek között azt is megtanulhatják, hogyan lehet lézershow-t készíteni.



Az első előadáson Ignácz Ferenc mutat be „hideg-meleg" fizikai kísérleteket, később pedig Tápai Márton Új ablak az Univerzumra: a gravitációs hullámok címmel beszél az elmúlt évek egyik legnagyobb fizikai felfedezéséről. A fizika és az élettudományok kapcsolatáról az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársai tartanak előadást és interaktív foglalkozásokat.



A pedagógusképző kar udvarán felállított, monumentális, 11 méter magas légnyomásmérő eszköz, a Torricelli-cső működése is megfigyelhető majd, valamint az egyetem nagy intenzitású lézerlaboratóriumába is bepillanthatnak a vendégek. A rendezvényen korábbi hallgatók számolnak be az elhelyezkedési lehetőségekről, emellett az érdeklődők külön standnál ismerkedhetnek meg a szegedi lézeres kutatóintézetben folyó munkával.