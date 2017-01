Laura Szeged első babája: napra pontosan érkezett

Ottjártunkkor a szegedi kismama és első gyermeke önfeledten örült egymásnak, noha az anyuka nagyon fáradt volt még. Megviselte az éjszaka. Elmesélte, este háromnegyed 6-kor indult be a szülés, és bár az elején még úgy volt, hogy a babát természetes úton hozza világra, ám a végén ászármetszéssel adott életet a kislányának.Ettől eltekintve minden a terveknek megfelelően alakult. A 29 esztendős kozmetikus és férje pontosan újévre vártá Laurát. A tavalyi év utolsó és az idei legelső éjszakáját többen is együtt töltötté a házaspárral a szülőszoba örül. Szorított nekik az anyuka bátyja, a férj édesanyja, édesapja és barátja is. Ő látogatásunkkor pihenni mentek. Zsanett tőlünk tudta meg, hogy ő kapnak a várostól először 25 ezer forintos segítséget a baba ellátásához.