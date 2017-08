Lázadás a Roosevelt téren: a lépcsőházi beázás csak az egyik gond

Tetőre másznak

Levél az IKV-nak

Komplett csőcsere

– Afrika térképe nagy méretben volt a falon, akkora volt a folt – mutatta Frank Emese a lépcsőfordulóban lévő beázás nyomát. – Hiába festik le, folyamatos a beázás – tette hozzá. Az egykor patinás, Roosevelt tér 12–14. alatti ház lakói megelégelve hosszas küzdelmüket az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt.-vel, lapunkhoz fordultak.– A hetvenes években volt utoljára felújítás – mondta Juhász Istvánné. Ő pedig már csak tudja, hiszen 1953 óta él a millennium éveiben épült, a Roosevelt téri halászcsárdának is helyet adó épületben.– Felújítják a teret és Stefániát, a ház meg itt marad szégyenfoltnak. Gyalázat a városra nézve, hogy így néz ki ma, 2017-ben egy belvárosi épület. Évek óta hülyítenek minket a födémcserével. Ha nagy eső esik, a bátrabb lakók másznak föl a tetőre és igazgatják meg a cserepeket, hogy ne essen be az eső – mesélte Frank Emese, aki szerint mindössze a lakbérük egy részét kellene felújításra fordítani, és abból meg tudnák oldani a munkálatokat.A lakók összefogtak, és a közelmúltban az IKV Zrt. vezérigazgatójának és műszaki igazgatójának címzett levélben leírták, hogy a lépcsőházi beázás lakóközösségük évek óta visszatérő problémája.„2008 óta valamennyien, különböző alkalmakkal jeleztük az IKV-nak mint karbantartónak, hogy a lépcsőház fala az első és második emelet között folyamatosan ázik. Amikor a lépcsőház kifestése napirendre került, jeleztük, hogy az ázást valószínűleg a két emelet közötti eternit vízcső valószínűsíthető repedése okozhatja, és ezt kell előbb megszüntetni. Erre több év elteltével sem került sor, a lépcsőházfal folyamatosan mállik. Legutóbb a hétvégén legalább egy négyzetméteres felületen mállott le egy faldarab. Kérjük, hogy a két emelet közötti ázást, mely az egyik lakó bérleményének fürdőjét az elmúlt 6 évben használhatatlanná tette, a lépcsőházat pedig folyamatosan rongálja, szíveskedjenek haladéktalanul felülvizsgálni, megszüntetni, és mint karbantartó, a szükséges javítást a fal mindkét oldalán az állagmegóvás érdekében elvégezni" – olvasható a levélben, amelyet kilenc lakó írt alá. Egyikük, Busch Róbert szerint azóta annyi történt, hogy a közelmúltban az IKV-tól hatan kijöttek megnézni a károkat, köztük Kispéter Gábor műszaki igazgató.Az ügyben megkerestük az IKV illetékeseit, ahonnan Kardos Kálmán elnök-vezérigazgató válaszolt lapunk kérdéseire.– Az IKV Zrt. részéről már ismert a probléma, kollégáink már korábbi bejelentés alapján is jártak a társasházban, abban a lakásban is, ahol megkezdték a vizesblokk bontását annak érdekében, hogy a beázás okát feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék. Augusztus 15-én, kedden a cég illetékes munkatársai ismételten jártak a társasházban, ahol feltárták a probléma okát, és intézkedtek, hogy a hibát mielőbb elhárítsák. A lakógyűlést követően a társasház megbízásából társaságunk műszaki csoportja elindítja a gépészeti tervezést a komplett felszállóban található csőrendszer cseréjére, majd az elkészült tervek alapján beszerzési eljárásban a társasház kicserélteti a víz- és szennyvízcsöveket – nyugtatta meg a lakókat az IKV elnök-vezérigazgatója.