Lázadás a zeneházban

A zongorán pihent a hegedűtok, semmibe véve a tiltást a zeneházban. FOTÓ: Frank Yvette

A passzív ellenállás az együttműködés elutasításán alapul, míg az aktív ellenállásba a gerillaakciók is beletartoznak. Utóbbi a neten ma már trendet teremtett, mémek ezrei készülnek a „Fűre lépni tilos!" táblák mellett sétálókról. A legvadabbak egyszerre több tiltást is semmibe vesznek, van, aki a könyvtári felhívás mellett eszik és telefonál egyszerre, miközben cigarettát és üdítőt is tart a kezében. Csoda, hogy ennyi minden elfér a kezében, ezért is nevetünk a fotón, megint máskor a humor forrása az értelmetlen tiltás elleni lázadás.

Hasonló ellenállásra a hétköznapjainkban is láthatunk példát. A minap fotós kollégánk a szegedi Korzó Zeneházban járt, ahol az egyik hangszeren a következő nyomtatott szöveg olvasható: „Kérem, a zongorára ne pakoljanak semmit!" Egy lázadó zenész mégis rárakta hegedűtokját, nem számolva – számunkra ismeretlen – a következményekkel.