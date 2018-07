Lázár György az orvoskar dékánja: gyakorlatorientáltabbá tenné az orvosképzést, pályázatokkal serkentené a kutatásokat

Lázár György az orvosképzésben komoly reformot szeretne levezényelni. Fotó: Török János

Nem volt nagy harc idén a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának dékáni posztjáért: a tél végén kiírt pályázatra egy jelentkező volt. Lázár Györgyöt, a sebészeti klinika intézetvezető professzorát a tanári testület és a szenátus is egyöntetűen támogatta, a kari tanácsban is csak egyetlen ellenszavazatot kapott, így nagy támogatottsággal kezdhette meg a munkát július elsején.– Másképpen nem is vállaltam volna – mondta Lázár professzor. – Egy évvel ezelőtt egyébként eszembe sem jutott, hogy ilyen feladatot vállaljak, de több egyetemi tanártársam is megkeresett, hogy legyek dékán. Ilyenkor persze önvizsgálatot tart az ember, és számot vet azzal, hogy összeegyeztethető-e ez a munkájával. Végül beadtam a pályázatomat, hiszen nem volt ismeretlen a feladat sem: 14 évnyi klinikavezetés mellett a kari és dékáni tanács választott tagja is vagyok több éve, a klinikai központ elnökhelyettese is voltam, így jó ideje beleláttam a kar működésébe.Lázár György úgy fogalmazott, a sebészeti klinikán végzett oktatás, kutatás és gyógyítás mellett nem érzi plusz terhelésnek a kar vezetését. – Természetesen a műtői munkát redukálni kellett, hiszen szellemileg nagyon igénybe vesz, és dékánként is komoly munkát kell végezni, de ez a hobbim, nem tudnám elképzelni az életemet úgy, hogy nem operálok.Az új karvezető saját munkájának megkönnyítése miatt döntött úgy, hogy a dékáni hivatal munkatársait megtartja. – Nem hiszek abban, hogy egy új vezetőnek feltétlenül hoznia kell a saját embereit. Ők már tudják a dolgukat, ezzel pedig rengeteg időt lehet megspórolni – magyarázta. A kari vezetőket pedig úgy választotta ki, hogy jól tudjanak együtt dolgozni.Lázár György az oktatásban komoly reformot tervez levezényelni, amely reményei szerint 4 év alatt meg is valósulhat. – Idén már volt egyeztetés a négy egyetem között, amelynek lényege, hogy az elméleti oktatás mennyiségének csökkentése és súlyozása mellett több gyakorlatot viszünk az orvosképzésbe. Ez a munka már el is kezdődött – mondta. A forráshiányos klinikai kutatásokat pályázati rendszer bevezetésével hozná lendületbe, a tudományos diákköri munkát pedig kiemelten szeretné támogatni.Az új dékán kitért az orvoskar anyagi helyzetére is: ezt az idegen nyelvű oktatásból befolyó pénzre az eddiginél is jobban szeretné alapozni. – Azt gondolom, ennek a forrásnak jelentős részét az infrastrukturális háttér modernizálására kell fordítani, hiszen a megfelelő sportolási, tanulási lehetőségek vagy a színvonalas kollégiumok is tehetnek azért, hogy még több diák válassza a Szegedi Tudományegyetemet.Lázár György kinevezése négy évre szól. Mint mondta, ez elég arra, hogy az általa kívánatosnak tartott folyamatok elinduljanak, az pedig úgyis hosszú távon derül csak ki, hogy ezek milyen hatással lesznek a kar működésére.