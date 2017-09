Lázár János intézkedett a zajvédő fal ügyében

Az 594 méter hosszan, 112 millióból készülő fal a képviselő múlt csütörtöki algyői lakossági fórumán is szóba került. A gyűlésre eljött Vajna Andrásné, aki korábban aláírást gyűjtött annak érdekében, hogy a szélső házakat a négysávos út zajától védő hangszigetelőt hosszabbítsák meg feléjük is.



Az asszony a fórumon a képviselőnek is elmondta, amit lapunkban nyilatkozott: a tervekből kiderül, pont az ő portájuk közepének magasságában ér véget a készülő fal. Attól tart, hogy emiatt hozzájuk ugyanúgy be fog hallatszani a forgalom dübörgése, mint eddig.



Az önkormányzatnak az volt az álláspontja, hogy a készülő beruházás terveit nyilván már nehéz módosíttatni. Tehát várják meg, míg elkészülnek a munkások, és ha tényleg változatlan a helyzet Vajnáék kertjében, akkor az önkormányzat intézkedik, meghosszabbíttatja a falat.



A csütörtöki fórum után Lázár János elment Vajnáékhoz, aztán felvette a kapcsolatot az építtető céggel. Ez ügyben a napokban egyeztetés lesz a helyszínen, és várható, hogy megoldódik a probléma.