Lázár János: ˝Szervezett bűnözői körök vették át Szeged irányítását˝ - reagált Botka László

2019 után új korszak kezdődhet. Világosan kell látni: Szeged fejlődésének jelen pillanatban egyetlen akadálya van, mégpedig Botka László, aki ma már nem a megoldás, hanem maga a probléma

- emelte ki Lázár János , amikor a város jelenlegi regionális szerepéről kérdezte a Promenád A portál terjedelmes interjút közölt a hétvégén az országgyűlési képviselővel , amelyben új munkaköréről, a vásárhelyi fejlesztésekről és Márki-Zay Péterről is szót ejtett.Lázár János úgy fogalmazott, "Szeged vesztese volt az elmúlt évek regionális átrendeződésének, hiszen Kecskemét és Temesvár is megverte, ám még vannak tartalékai. A kormány szövetségesként tekint Szeged polgáraira, szeretné támogatni a törekvéseiket, ezért épült fel itt az ELI lézerközpont, ami mellé ipari parkot is létesítenek, ahová új ipart telepítünk kormányzati eszközökkel".

Nagyon remélem, hogy a Szegedi Tudományegyetem új rektora, a jól működő és terjeszkedő élelmiszer-ipari vállalkozás, a Bonafarm csoport, az ELI és a fent vázolt közlekedésfejlesztések lendületet adhatnak Szegednek.

Fotók: promenad.hu

Lázár János szerint "Botka puhasága és tétovasága ahhoz vezetett, hogy szervezett bűnözői körök vették át Szeged irányítását. Erről szól a VIP-parkolási ügy kicsiben, a Szeviép-ügy nagyban."

A várost fokozatosan behálózó baloldali politikai maffia rossz irányba viszi Szegedet, ebből értelemszerűen nem jöhet ki fejlődés. Botka ma már nem a szegediek, hanem e szervezett baloldali bűnözői körök polgármestere. Hogy a bábjuk „csupán" vagy egy közülük, azt a nyomozóhatóságok dolga eldönteni. Egy bizonyos: politikai változásra van szükség az előrelépéshez. Szeged polgárai nem lehetnek tovább ellenzékben!

Botka László szerint Lázár Szeged hűbérura akar lenni

Botka röviden reagált az Indexnek Lázár szavaira: „Megértem Lázár János frusztrációját. Februárban elveszítette a városát, áprilisban kidobtá a kormányból. Minden jel arra mutat, hogy Lázár Szeged hűbérura akar lenni. Végül is kastélya már van hozzá. De a szegediek nem érnek se Lázárból, se a Fideszből. Mi nyugodtan dolgozunk tovább."

A vásárhelyi helyzetről is kérdezte Lázárt a portál . Azzal kapcsolatban elmondta, "Hódmezővásárhely februárban polgármestert választott, de ehelyett egy olyan pályakezdő politikust kapott, aki a város hátán állva akarja felépíteni magát az országos politikában. Márki-Zay azzal álmodik, hogy 2022-ben a parlamenti választásokon ő lesz Orbán Viktor kihívója. Ehhez szíve joga, csak közben a városnak nincs gazdája, nem működik, a fejlődés leállt: a város ügyei a jelenlegi városvezetést kevésbé foglalkoztatják, mint az országos politikai kérdések. Ellenzéki oldalon sem tekintik a magyar közélet fajsúlyos szereplőjének azt, aki árt a saját városának."Meggyőződése szerint "Hódmezővásárhelynek ma a liberális körök kegyét leső, migránspárti városvezetése van".Hozzátette, a polgármester csapatai mindig valaki ellen harcolnak, sosem valamiért, valami mellett. A várost kettészakították, családokat, barátokat fordítottak egymással szembe.Az a Fidesz dolga, hogy megvédje Hódmezővásárhelyt Márki-Zaytól, 2019-ben megszervezze az új polgári többséget egy nagy formátumú, rendkívül sikeres és tapasztalt polgármester-jelölt vezetésével. Természetesen ez az ember már megvan, de a nevét még nem árulom el, mert olyan gusztustalan stílusú, méltatlan támadások folynak ebben a városban, amire nem volt példa még a rendszerváltozáskor, sőt az ötvenes években sem. Túlzás nélkül állítható, hogy Vásárhelyet ma a félelem légköre lengi be, pedig azt hittük, hogy ezt a hangulatot már örökre bezártuk az Emlékpontba.