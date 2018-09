Lázárék először nyertek lapunkkal

Lázár Mihályt és feleségét sikerült meglepnünk az ajándékkal. Fotó: Frank Yvette

Lázár Mihály nem is emlékszik rá, mióta előfizetői lapunknak. Mint mondta, már a rendszerváltás előtt is délmagyaroztak, sőt, már a 70-es évek végén is járatták.– Még a hadseregben kötelező volt a reggeli újságolvasás, megszoktam ezt, így természetes volt, hogy feleségemmel előfizettünk rá – mesélte hűséges előfizetői akciónk egyik szegedi nyertese.Régebben minden délmagyaros nyereményjátékban részt vettek, ám sosem szegődött melléjük a szerencse, így egy ideje már nem játszanak. Hűséges előfizetői játékunkat minden hónapban nyomon követi a család. Azt a lapszámunkat, amelyben augusztusi nyerteseink szerepeltek, Mihály hozta fel a postaládából, ám nem nézett bele, ment dolgozni. Felesége és lánya telefonált neki, hogy nyertek.Megtudtuk, az egész család nagy rajongója lapunknak. Lánya és veje is mindig kézbe veszi a Délmagyarországot, ha náluk járnak. Mihály és felesége, Klára nyugdíj mellett dolgoznak, általában a férfi hozza fel az újságot hajnalban, van hogy már 5 órakor.– Előfordul, hogy kora reggel belenézek, de olyan is, hogy csak délben. A viccet, az álláshirdetéseket és a sportrovatot nézem meg mindig, ezek soha nem maradhatnak el – meséli olvasónk. Mellékleteink közül a Regényújságot olvassa még rendszeresen, míg a család hölgy tagjai a Lilla és a Rejtvény Magazint olvassák rendszeresen.Azt is elárulta, amikor átadtuk neki nyereményünket, a fagylaltkészítő gépet, hogy ő a szakács a családban. Ám jégkrémet eddig csak boltban vettek, és járnak fagylaltozókba is, otthon még sohasem készítettek fagyos édességet.– Főként a lányom örült ennek a fagyigépnek, én fenntartásokkal fogadtam, de így, hogy kihozták nekünk, már tényleg elhittem, hogy nyertünk – mesélte olvasónk.