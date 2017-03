Leállt a Pick vágósora Szegeden

Nekik Mohács kellett



– Egy időben nemcsak Szegeden vágtunk, besegített a hódmezővásárhelyi sor is – mondja – Egy időben nemcsak Szegeden vágtunk, besegített a hódmezővásárhelyi sor is – mondja Bihari Vilmos , a Pick nyugdíjas vezérigazgatója. Azért pártolta a szegedi sort, mert a vágás után azonnal le lehetett venni a húsról a szalonnát, és a szalámiba való nagysúlyú sertéseknél ezt így látták biztonságosnak. – Szerintem nagyon fontos, hogyan történik a vágás utáni előhűtés, ugyanakkor elismerem, a technológia fejlődik, a követelmények szigorodnak, és a hatékonyság az olyan nagy kapacitású vágósor mellett szól, amilyen Mohácson elkészült – hangsúlyozza a volt vezérigazgató.

Archív fotó: Karnok Csaba

– Nincs már itt senki, nem lesz több vágás – mondja hétfő reggel a Pick teherportása a Horgosi úton, ahová a múlt héten még érkeztek az élő állattal a sertésszállító pótkocsis teherautók. Azt a kérdést is megkaptuk, hogy talán disznót szeretnénk hozni, de gyorsan tisztáztuk, nem erről van szól.Többször írt már lapunk arról, hogy a vadonatúj, nagy kapacitású és szupermodern mohácsi vágóhídon elkezdődött a próbaüzem, majd a tervekhez képest később, de a fordulatszámot is felvette. Mára jutottak el odáig, hogy nincs már szükség a szegedi vágásra.Információink szerint a villanyt nem kapcsolták le véglegesen, bármikor élesíteni tudják a sort. – A szegedi üzemrészt egy ideig fenntartjuk a jelenlegi állapotában, így ha szükséges lenne, újra tudjuk indítani a vágást – erősítette meg értesülésünket Nagy Endre , a Pick Szeged Zrt. vezérigazgatója. Hangsúlyozta, a cég döntésén múlik, meddig tartja fenn az engedélyekben meghatározott feltételeket. – A tervek szerint addig mindenképpen meg kívánjuk őrizni a vágóhídi rész működőképességét, amíg a mohácsi megszerzi az összes szükséges nemzetközi minősítést, illetve exportengedélyt.Megtudtuk, tavaly 580 ezer disznót vágtak Szegeden, beleértve a szalámihoz való nehézsúlyú sertéseket és a mangalicákat. A vezérigazgató elmondta, mindössze néhány szegedi hentes állt munkába Mohácson, a korábban a vágóvonalon dolgozók többsége a készítményüzemben folytatja.

Először 1869-ben vágtak disznót Szegeden azért, hogy szalámiba töltsék, Pick Márk terménykereskedő ekkor alapította meg vállalkozását. Az engedély „terménybizományos üzlet ipargyakorlására" szólt, és néhány mázsás tételben már szalámit is készítettek, hasonlóan más termény- és paprikakereskedéshez. 1886-ra futott fel úgy az üzlet, hogy kifejezetten szalámikészítésre is kértek iparengedélyt.Ezután a Pick Maros utcai és a Horgosi úti márkaboltjába is úgy kerül majd be a Hód-Mezőgazda Zrt. sertésének tőkehúsa, hogy az állat élve utazik Mohácsra, és hűtőkocsiban, alkatrészenként jön vissza. Nem mondhatja a kedélyes hentes a pult mögött, hogy ez a disznó néhány órája még röfögött. Meg visított – mert az is kihallatszott időnként a Horgosi útra. Tavaly, amikor a környékbelieket a zajról és a porról kérdeztük, akadt, akit jobban zavart a vágásra váró disznók visítása és szaga, ha éppen úgy fújt a szél egy-egy meleg nyári napon.A szag és a hang is eltűnik a vágással, és belátható időn belül akár a Pick is elköltözhet. A kormány a napokban hívta fel Lázár János, valamint két másik miniszter figyelmét arra, hogy vizsgálják meg a Pick Szeged Zrt. területszerzési és beruházási lehetőségeit, és tegyenek javaslatot augusztus végéig. Információk szerint zöldmezős építkezésbe kezdhet, és az ELI melletti ipari parkba költözhet a Pick.