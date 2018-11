Leálltak a munkások, csődbe ment az építési vállalkozás - Közvetve is tudott ártani a Szeviép

Az építőipari vállalkozás egyik telephelye az SZKT remíze mellett megközelíthetetlen volt az elhúzódó munkálatok miatt. Archív fotó: Karnok Csaba

Úgy tette tönkre a Szeviép Pölös Ferencnéék építőipari vállalkozását és még néhány kisebb üzletet, hogy lehet, hogy nem is tudtak róla. Pölösék egy több százmilliós árbevételű építőipari vállalkozást működtettek, amelynek az egyik telephelye az SZKT remíze mellett volt. Az építőipari vállalkozás akkor 19 éves volt, és 14 embernek adott munkát.Egészen addig, amíg a villamosrekonstrukcióval nem akadtak gondok a Kossuth Lajos sugárúton. A probléma egyrészt az volt, hogy az üzlettulajdonosokat senki sem tájékoztatta arról, hogy várhatóan meddig tart a munka, és milyen közterületeket zárnak majd le. A nagyobbik gond viszont, hogy a Szeviép nem fizetett az alvállalkozóknak. Márpedig nekik kellett volna befejezni az egyes villamosvonal, a remíz és a kettes vonal felújítását. Ez azonban a Szeviép miatt majdnem egy teljes pénzügyi évet csúszott, miután a cégek levonultak a munkaterületről pénz hiányában.– Cégünk telephelyét 2009 augusztusától 2010 közepéig meg sem lehetett közelíteni. Bevételünk gyakorlatilag nem volt, a forgalmunk 3 és fél százalékra csökkent, így be is kellett zárnunk – mondta lapunknak Pölös Ferencné.Amikor rájöttek, hogy a vállalkozás bevételek nélkül nem működhet, Pölösék bementek a városházára. A polgármesterrel szerettek volna találkozni, de ez a kilencedik próbálkozásra sem sikerült.– Senki sem törődött velünk, annyit csináltak, hogy kiírtak egy kompenzációs pályázatot, valami kis pénzt márciusban kaptunk, de az összeg meg sem közelítette az addig keletkezett kárt – tette hozzá Pölös Ferencné.Az asszony azt is elmondta, hogy a vállalkozás tönkrement, az alkalmazottaiktól megváltak. Közülük ketten az otthonukat is elvesztették.– Pénzt egyelőre nem láttunk, és már tényleg csak a kormányban bízunk, hogy kártalanít bennünket – mondta a megkárosított asszony.Pölösék most abban bíznak, hogy beveszik őket a Szeviép-károsultak közé, és végre megkaphatják azt, amit elvett tőlük a vállalat. Azaz annak legalább a pénzügyi részét, mert a nyugalom már elveszett. Pölösék életére a mai napig kihat a tíz évvel ezelőtti tragédia, ugyanis még jelenleg is vannak folyamatban lévő bírósági ügyeik, továbbra is keresik az igazukat.A Szeviép három korábbi vezetője azért áll bíróság előtt, mert a vád szerint ők felelősek a társaság fizetésképtelenné válásáért és a másfél milliárd forintos vagyonvesztésért – azaz csődbűntettel vádolják őket. Az ügyészség szerint a Szeviép leányvállalatainak és magánszemélyeknek, sőt más vállalkozásoknak is adott kölcsönökről ők hárman döntöttek. Ráadásul olyan vállalkozásoknak is hiteleztek, amelyek már komoly összeggel tartoztak. A cégnél egyébként kötelezően működő felügyelőbizottság tagjainak nem volt beleszólásuk a tranzakciókba. Volt olyan tag, aki a sajtóból értesült arról, hogy gondok vannak a vállalatnál. A vádban az is szerepel, hogy a kölcsönökről nem készültek előzetes pénzügyi elemzések, és még akkor is adtak hiteleket, amikor már egyértelmű volt, hogy bajban van a cég. Az ügyész korábban az ötéves középmértéket meghaladó börtönbüntetés kiszabását kérte.A Szeviép konzorciumi tagként milliárdos megbízásokat kapott a Botka László vezette várostól, de a cég dolgozott önkormányzati tulajdonú társaságoknak is. Emlékezetes, hogy az 1-es villamosvonal felújításában konzorciumi tagként részt vett a Szeviép, az összesen 4,6 milliárd forintos munka 1,6 milliárdos részét végezte el. A Szeviép a Ligetfürdő felújításán is dolgozott, ráadásul a vállalat székházát Botka László adta át, a mostani ügy két vádlottjával. A jelenlegi ügy vádiratában szerepel egy kölcsön, amelyet a Szeviép a Biztonsági Üzem Kft.-nek adott. Ez utóbbi társaság akkori ügyvezetője jelenleg a szegedi önkormányzati repülőtér igazgatója.