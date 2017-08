Lecsapott a NAV: szegedi áruval bukott meg az olasz kamion

Az akcióval a megelőzés, az adómorál javítása a cél, pozitív mellékhatása, hogy nemcsak a költségvetési bevételeket javítja, hanem a tisztességes piaci versenyt is. Az elektronikus rendszerrel nyomon követhetik az ország útjain haladó teherautókat – az útdíjbefizetést ellenőrző kamerák és a tengelysúlymérő állomások adatainak segítségével is.

Nem megy okosba

Élelmes a magyar, így olyan esettel is találkozott már a NAV, amikor csak akkor regisztrálták szállítmányt, amikor az ellenőrök megállították a teherautót. Ez jellemzően olyan élelmiszereknél fordul elő, amiket a nagykereskedelmi elosztóközpontok hoznának forgalomba, többnyire számla nélkül. Az utólagos bejelentés ténye persze egyértelműen azonosítható, így a mulasztás büntethető.

– Szegedi, illetve Csongrád megyei benzinkutakra viszem az üdítőt ebben a nagy melegben, szerencsére mindent rendben találtak a NAV-osok, így mindjárt indulhatok is tovább – mondta a Pest megyei Horváth László kedd délben az 55-ös főúton, a Maty éri körforgalom utáni első pihenőben. Egy fuvarozó cég alkalmazottjaként dolgozik a légkondi nélküli teherautón, és azon aggódott, nehogy beragadjon valahol egy baleset miatt ebben a kánikulában.A sofőr a 36 fokos melegben abba az előre bejelentett fokozott ellenőrzésbe futott bele, amit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai végeztek. – A szeptember 20-áig tartó országos akcióban a pénzügyőrök az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, az EKÁER szabályainak betartását vizsgálják – nyilatkozta a hétvégén Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) adóügyekért felelős államtitkára.– Nem jelentette be a felpakolást az a szegedi élelmiszeripari cég, amelyik ezt egy olasz kamiont töltötte meg kedd délelőtt, így minimum 100 ezer forintos mulasztási bírságra számíthat – mondta kedd délben a helyszínen Némedi-Varga Éva, a NAV Csongrád megyei Adó- és Vámigazgatóság sajtóreferense. A pénzügyőr alezredestől megtudtuk, az árut az Európai Unióba viszi a sofőr, és azt is, hogy nem az ő felelőssége a mulasztás, hanem a terméket értékesítő szegedi vállalaté. Kérdésünkre válaszolva elmondta, szó sincs arról, hogy „utaznának" a külföldi szállítmányozókra, ha az olasz kamion csak átutazott volna az országon az áruval, egy villámellenőrzés után mehetett is volna tovább.Kiderült, az ellenőrzésnél nemcsak az áru eredetét, a szállítás bejelentését vizsgálják, hanem azt is, a fuvarozó vállalkozásnak van-e adótartozása. – Erősebb nagybani piaci napokon 6-8 autót is ellenőrizni tudunk egy óra alatt, ha hibát találunk, akkor persze több idő kell egy szállítmányra – mondja a sajtóreferens. Ha valaki nem tudja igazolni a raktérben lévő zöldség vagy gyümölcs eredetét, a NAV-osok értesítik a NÉBIH-et, és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal munkatársai döntenek arról, mi történjen az áruval. Idén június végéig 33 esetben semmisítették meg a „kiszúrt", jellemzően igazolatlan eredetű és még állati takarmánynak is alkalmatlan szállítmányokat.2017 első felében a közúti ellenőrzéseknél több mint 10 ezer törvénysértést jegyzőkönyveztek, a leggyakoribb mulasztás, hogy a teherautót nem jelentik be az EKÁER-be.