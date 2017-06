Lecserélték a vízimentőket a Partfürdőn - túl drágán dolgoztak vagy személyes konfliktus?

A hét végéig ki kellett üríteni a faházat. Fotók: Kuklis István

Új céggel szerződött a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont a vízi biztosításra. A tervekről már hetek óta lehetett tudni, és sokan igyekeztek mindent megtenni, hogy a 9 éve ezt a feladatot ellátó Szegedi Vízimentő és Tűzoltó Szakszolgálat maradhasson. Több mint háromszáz szimpatizáns írt alá egy ezzel kapcsolatos petíciót, úgy tűnik azonban, hiába.– A hét végéig ki kellett ürítenünk a Partfürdő szabadstrandjánál álló faházat – mondta el Seller András, a szolgálat elnöke, aki úgy döntött, a Facebook segítségével nyilvánosságra hozza az egyre inkább elmérgesedő helyzetet közte és a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. vezetője, Jávorszky Iván között, amely szerinte egy tavalyi rendezvénnyel kezdődött. – A Decathlon Tisza FUSSZ – Fuss és ússz Szeged szívében! sportversenyt ők szervezték meg, amely előtt hozzáértőként több szakmai észrevételt is tettem, amiket nem fogadtak meg. A rendezvény után pedig elmondtam a médiában a felmerült problémákat, annak ellenére, hogy megkértek, ne tegyem – mesélte Seller, aki innen eredezteti a szerződésbontás okát.

Azt, hogy az idei szerződéssel gond lesz, akkor sejtette először, amikor néhány hete egy dolgozójukat megkereste egy másik, vízi biztosítással foglalkozó cég, hogy menjen át hozzájuk, illetve megtudta, hogy ez a szövetkezet máshol is toboroz vízimentőket. – Kiderült, hogy ők jobb árajánlatot adtak az idei évre, ezért őket választották. Mi valóban árat emeltünk, de kénytelenek voltunk érvényesíteni a szakmai minimálbért, amit a parlament megszavazott. Ugyanakkor tavaly közel 800 ezer forintos árkedvezményt adtunk a szolgáltatásunk árából – abból, amit a kajak-kenu vagy az úszószövetség, illetve a Sziget Fesztivál és a Lupa Strand kifizet. Ezt, úgy tűnik, elfelejtették – mondta Seller, aki abban sem biztos, hogy a győztes cég hozzájuk hasonló szakmai színvonalon tudja majd ellátni a vízi biztosítást.

Megkerestük Jávorszky Ivánt, az IH Rendezvényközpont igazgatóját is, aki a tavalyi rendezvény körüli konfliktusokról annyit mondott: a szolgálat felkérése a vízi mentésre vonatkozott, nem tanácsadásra vagy a verseny minősítésére. – Ettől függetlenül a szerződésbontáshoz ennek nincs köze. Csupán annyiról van szó, hogy kaptunk egy jelentősen olcsóbb ajánlatot. Három helyről kértük ezt be, mert gyanakodtunk, hogy Seller Andrásék túl drágán dolgoznak. Ez pedig be is igazolódott – fogalmazott az igazgató, aki az aláírásgyűjtő akcióval kapcsolatban azt mondta, ő még nem látott egy ívet sem, ennek azonban már nincs is jelentősége, mert az új szerződést megkötötték és már dolgozik is az új csapat.