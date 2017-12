Lecserélték több iskolai büfé üzemeltetőjét

16 milliót költött rá saját pénzből

Horrorisztikus bérleti díjat ajánlott

A KLIK-es iskolák után a Szegedi Szakképzési Centrum intézményeiben is újrapályáztatták az iskolai büfék üzemeltetését. A végeredmény miatt ismét áll a bál: indoklás nélkül vettek el jelenlegi üzemeltetőktől büféket, arról pedig, hogy mivel volt jobb a nyertes pályázó, nem kapnak felvilágosítást.– Igazából pályázatról nem is lehet beszélni. December 8-án délután kaptunk egy e-mailt, hogy adjunk ajánlatot a büfék üzemeltetésének folytatására. Minderre 3 munkanap állt rendelkezésünkre – mesélte az egyik pályázó, Lázár Ferenc, aki 26 éve foglalkozik ezzel a területtel.A vállalkozót a legutóbbi, augusztus végi KLIK-es pályázaton nagy veszteség érte: legnagyobb forgalmú iskolai büféjét, a Deák gimnáziumban lévőt elvették tőle, annak ellenére, hogy 16 millió forintot költött rá saját pénzből: teljes körűen felújította, és még az előteret is megcsináltatta.– Én voltam egyedül ott a mostani pályázatok bontásakor. Csakhogy semmire nem mentem ezzel, ugyanis csupán azt közölték, kik pályáztak és kik lettek a nyertesek.Arra a kérdésre, hogy ők mit kínáltak, azt a választ kaptam, hogy az üzleti titok – mesélte felháborodottan Lázár, aki újabb 3 büféjét bukta el – újra a legforgalmasabbakat, melyeket szintén saját költségén alakított ki. De tud több más vállalkozóról is, aki szintén nem folytathatja tovább eddigi munkáját.– A pályázatban a bérleti díjon felül azt is fel kellett tüntetni, milyen termékeket kínálunk a diákoknak, mit ajánlunk fel az iskolának, ha mi nyerünk, illetve milyen programokat szervezünk az egészséges életmód jegyében.

Utóbbi két pontot nem is sikerült értelmeznem – fogalmazott a vállalkozó, aki elárulta, mivel nem akart ismét úgy járni, mint a Deákkal, így horrorisztikus bérleti díjat kínált, amely a megmaradt büféi esetében már szinte a működőképesség határát súrolja. Éppen ezért nem is érti, mit ajánlhatott a győztes.– Bundát látok e mögött az egész mögött – mondta Lázár Ferenc.– A semmiből jöttek cégek, melyek hirtelen több büfét is kaptak, miközben aki évtizedek óta ezzel foglalkozik, nem tud nyerni. És még csak magyarázatot sem kapunk. Fellebbezni pedig felesleges: ezt megtettem a deákos pályázat után, de még csak választ sem kaptam rá. Mindenesetre panaszt most is nyújtok be.Kedvezőbb árakat ígértek a nyertesekA vesztes vállalkozók egyébként arról sem kaptak tájékoztatást, meddig üzemeltethetik még a büféket, illetve mikor kell onnan kipakolniuk. A Szegedi Szakképzési Centrum főigazgatója, Angyalné Kovács Anikó kérdésünkre lapunkat arról tájékoztatta, hogy a 2018-as évet már a nyertes pályázókkal szeretnék kezdeni.– A pályáztatásról 2017 augusztusában tájékoztattuk a büféseket, ennek tudatában írták alá szeptember elején a korábbi szerződésük meghosszabbítását. A pályázatok beadására szánt időtartamot – ami 6 nap volt – elegendőnek ítéltük, mivel korábban már sor került a jelenlegi üzemeltetők tájékoztatására – mondta a főigazgató.Arra a kérdésre, kiket kértek fel pályázat beadására, azt válaszolta, hogy az iskolákban jelenleg is működő büfék üzemeltetőit, valamint ismereteik szerint jól működő büfék üzemeltetőit.– A kiválasztásnál a kínált termékpaletta minősége, illetve az egyéb szolgáltatások voltak a fő szempontok. Akik nyertek, ajánlattételük alapján egészségesebb ételekkel, szélesebb termékpalettával, alacsonyabb, a diákok számára kedvezőbb árakon szolgáltatnak majd – tette hozzá a főigazgató.