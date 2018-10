Ledöntötték a több mázsás oroszlánt a vértói domb székely-magyar nemzeti emlékhelyén

Fotó: Karnok Csaba

Lapunknak elmondta: ez immár a 15. bűneset az emlékhely létrehozása óta, az utóbbi két hónapban pedig már a harmadik. - Korábban felgyújtották már a székely kaput, az oltárt többször emberi ürülékkel kenték be és Koppány karját is lefűrészelték már.A mostani hullámban először ellopták a szent koronás lobogót, amit összeszabdalva, a sárban találtunk meg néhány nap múlva. Múlt héten fenyegető levelet kaptam, melyben azt írta valaki, hogy szétveri az emlékhelyet, most pedig az oroszlánt borították fel - sorolta az emlékhely létrehozója, aki minden alkalommal, így most is feljelentést tett a rendőrségen. - Remélem, egyszer véget ér ez a rongálási hullám, ami számomra tudatosan szervezett akciónak tűnik - tette hozzá Apró-Juhász.