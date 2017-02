Leendő rendőrök jelentkezését várja a rendészeti szakközépiskola

- Közrendvédelemre szakosodom az utolsó félévben. Azért jelentkeztem rendőrnek, hogy minél több embernek tudjak segíteni. Már a szakmai gyakorlatomon is tapasztalom, hogy az emberek örülnek a rendőri jelenlétnek az utcákon – mondta a kecskeméti Szeleczki Krisztián A 20 éves fiatalember végzős a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában. A kétéves képzés utolsó félévében a tanulók egyéni ambícióik szerint folytathatják tanulmányaikat bűnügyi, határrendészeti, közlekedési és közrendvédelem szakon. Az utóbbi években a rendőri hivatást nemcsak a lakosság, de az állam is egyre inkább megbecsüli. Már a frissen végzett rendőröket is versenyképes fizetés és előrelépési lehetőség várja, miközben készségeik fejlődését munkahelyük támogatja. Az iskola részt vesz Erasmus programokban és partnerkapcsolatot ápol több külföldi rendészeti és határőr iskolával, így a diákok a szakmai látogatások során egymás munkájáról és kultúrájáról is képesek tanulni, miközben fejleszthetik idegennyelv-tudásukat.Sok leendő rendőr multikulturális környezetben szeretne dolgozni vagy bekapcsolódni nemzetközi ügynökségek munkájába. Persze olyan diák is akad, aki motorosrendőri, nyomozói vagy járőri babérokra tör – van miből válogatni. Az iskola elvégzése után a rendőrség mindenkinek biztosít beosztási helyet. Az országban egyedülálló határrendészeti oktatóbázis intézkedéstaktikai tréninget, konfliktus- és stresszkezelő tréninget, okmány szakismeretet, nyelvtanfolyamokat kínál. A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola szeptemberben kezdődő két éves képzésére a jelentkezési lapot még február 15-ig lehet postára adni. Minden 18. életévét betöltő és büntetlen előéletű magyar állampolgár jelentkezését várják. Egy kezdő rendőr juttatásokkal együtt nagyjából bruttó 200 ezer forintos fizetést kap. Jelentkezési lap és bővebb információ a képzésről a Szegedi Rendészeti Szakközépiskola honlapján található.