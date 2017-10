Lefagyott a jegyértékesítési rendszer, elindult a roham a Jedikért

A megye minden mozija tart premier előtti vetítést. A tegnap délelőtt a makói, a szentesi és vásárhelyi moziba még be lehetett jutni – Makón a jegyek 20, Szentesen 50, Vásárhelyen 30 százalékát adták már el. A szegedi Cinema Cityben a 19 órától játszott, 3D-s, szinkronos verzióra a jegyek kétharmada, a fél órával később kezdődő, 2D-s, feliratos változatra a jegyek 80 százaléka elfogyott, már csak elöl akadt néhány hely. Foglalni sehol sem lehet, csak vásárolni – úgy tudjuk, ezt volt a forgalmazó egyik feltétele. Az érdeklődés egyébként akkora a film iránt, hogy a Cinema City-hálózat online jegyeladása kedd délelőtt lelassult, majd le is állt, mert nem bírta a rendszer.– Akkora a titkolózás a film körül, hogy mi kétoldalas listát kaptunk a forgalmazó előírásaival – mondta el Szabó Éva Andrea, a szegedi Belvárosi mozi vezetője. A Belvárosiban szerda óta árulják a jegyeket, amelyek jól fogynak, de a város legnagyobb vásznával rendelkező 550 fős Zsigmond Vilmos teremben tegnap délben még be lehetett jutni a premier előtti vetítésre. Mivel a mozi honlapján az online vásárlás egyelőre nem lehetséges, csak személyesen tudunk jegyet venni. A nagyteremben december 13-án 3D-ben, szinkronnal, a Balázs Béla teremben 2D-ben, felirattal vetítik a filmet, amelyet ezután legalább 5 héten át játszanak, és látható lesz 2D-s, szinkronos változatban is.