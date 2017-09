Legendás jazz-zenészek érkeznek az IH-ba

A kétnapos fesztivál egyik szervezője, Drienyovszky András elmondta, hogy szerencsére kortárs művészek ezrei ápolják még a jazz műfaját, és megmaradt az improvizatív zene értéke. A november 10-i estét egy fiatal szegedi énekesnő, Hajdú Klára kvartettje nyitja, majd az „új magyar szupergroup", a Bacsó Kristóf Quartet lép fel az IH-ban. A pénteki nap sztárvendége Harold Mabern, a hard-bop egyik legjelesebb zongoristája.



A '70-es évek elején meghatározó szerepe volt a Rákfogó zenekarnak, akik két új taggal kiegészülve ismét a rajongóik elé állnak november 11-én. Őket követi a Binker & Moses nevű brit formáció: Binker Golding szaxofonos és Moses Boyd dobos. A két fiatal tehetség hazájukban már minden elérhető díjat bezsebelt, most először fognak Magyarországon játszani. A fesztivált Cyrus Chestnut triója zárja – Chestnut még Európában is ritka vendég, először érkezik az országba a Carnegie Hall bigbandjének rendszeres szólistája.



A Jazz Napokra napijegyeket is lehet váltani 3500 és 4500 forintért, bérlet pedig online vásárolható 6500 forintért, csak október 15-ig.