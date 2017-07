Legendás színészekkel jön Zsombóra a Csókos asszony

Fotó: Kuklis István

– Régi szerepálmom volt Tarpataky Báró megformálása – mesélte Oszter Sándor csütörtökön, a Csókos asszony sajtótájékoztatóján. Az operettet a Zsombói Szabadtéri Színpadon játsszák augusztus 4-én, 5-én és 6-án a legendás színész főszereplésével. A darabban rajta kívül Mahó Andrea Verebes István és Esztergályos Cecília is szerepel majd, illetve két szegedi kötődésű színművész, Király Attila és Járai Máté is szerepet kapott benne. De sokaknak ismerős lehet majd a tűzoltót megformáló Lázár János is – ő amellett, hogy a zsombói iskola tanára, a mórahalmi amatőr színi társulatnak is a vezetője. A szereplők mellett 20 tagú szimfonikus zenekar és 12 fős tánckar járul még hozzá a színvonalas produkcióhoz.

Fotó: Kuklis István

– Sosem voltam karakterszínész, de most ilyen szerepet kaptam – mesélt feladatáról Verebes István, aki sváb hentesként lép színpadra. – Jókedvben viszont garantálom, hogy odaállok Cili mellé, aki ebben nyilvánvalóan viszi majd a prímet – tette hozzá.

A produkciót a sport- és szabadidőközpontban mutatják majd be, ahol 1500 fős lelátót építenek a színpad elé. Mivel nem színházi körülmények között kell dolgozni, a díszletet is kétoldalasra gyártották, amelyek kerekeken gyorsan megfordíthatók. Halasi Imre rendező úgy fogalmazott: a darabnak komoly előélete van, ő is igyekszik a rendelkezésre álló pár hét alatt egy pergő előadást varázsolni belőle.A próbák jövő héten kezdődnek a fővárosban, az utolsó egy hétben pedig a teljes szereplőgárda Zsombóra költözik.