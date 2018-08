Légi felderítéssel két nap alatt 117 fertőzött földterületet azonosított be a hatóság

A 2018. július 18-án és július 24-én végzett légi felderítés hatékonyságát egyrészt 117 fertőzött terület beazonosítása bizonyítja, másrészt az, hogy a helikopter megjelenése felkeltette a figyelmet a tulajdonosok, illetve a földhasználók körében és ösztönözte a parlagfű elleni védekezést. A beazonosított területeket a hatóság szakemberei gépkocsival is felkeresik és jegyzőkönyvben rögzítik az ott talált állapotot.



A földhivatali osztályokhoz folyamatosan érkeznek a bejelentések is: egyrészt a lakosságtól, másrészt a Parlagfűmentes Magyarországért Egyesülettől valamint az önkormányzatok és a Járási Hivatalok ügyiratáttételei azok a megkeresések, melyek kivizsgálása folyamatosan zajlik.



A felderítés eddigi tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a parlagfűvel erősen fertőzött területek főként a megye déli és dél-nyugati részén, a homokterületeken koncentrálódnak. Itt főként a gabonafélék betakarítása után a műveletlenül maradt tarlókon található parlagfű. Az allergén gyomnövény jelenléte a kötött talajú területeken, a tarlókon és a napraforgó kultúrákban is jellemző.



A csapadékos nyár következtében az útszéleken, árokpartokon a parlagfű fejlettsége - amennyiben mostanáig nem végeztek védekezést - elérte a virágbimbós állapotot, tehát elkezdődött a pollen szóródása. A gabonafélék betakarítása után el nem végzett tarlókezelés miatt megjelent parlagfű virágzásáig még körülbelül 2-3 hét van hátra.



A kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy ahol a tarlókezelés a továbbiakban sem történik meg, ott jelentős növényvédelmi bírságot megalapozó felderítésre kerülhet sor.