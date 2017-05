Legyenek óvatosak a reklámokkal! Ismerjék meg jogaikat!

Mit tehet, ha úgy gondolja, becsapták egy hazug reklámmal, nem azt kapta, amit ígértek, nem működött a kúra, idő előtt elfogyott az akciós árú termék? A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.



– Nemrég utolért a tavaszi fáradtság. Sokat hirdetett termékkel próbáltam javítani a helyzeten, de nem vált be. Honnan lehet tudni, hogy egy reklámban szereplő állítás igaz?



– A reklámban nem lehetnek olyan állítások, amelyek nem felelnek meg a valóságnak. A hirdetés akkor lehet megtévesztő, ha valótlanságot tartalmaz, vagy valós tényt úgy jelenít meg, hogy megtéveszti azokat, akiknek tudomására jut. Például egy fejfájás-csillapítóról szóló reklámban azt állítják, hogy azonnal hat. Ezekben az esetekben a Gazdasági Versenyhivatal jogosult eljárni.



– Az egyik áruház újságjában hirdetett termék már az akciózás első napján elfogyott. Azt mondták, nagy volt az érdeklődés. Szabályos, ha nem biztosítanak utánpótlást?



– Az ilyen csalogató reklám jogsértő, ha az üzlet nem rendelkezik megfelelő árukészlettel. Az elegendő mennyiség természetesen mérlegelési kérdés, de ha már a meghirdetett akció első napján elfogy az árukészlet, akkor vélelmezhető annak hiánya.



Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül a vásárlásra felhívás akkor, ha alapos ok van azt feltételezni, hogy azt a kínált áron nem fogják tudni megfelelő ideig biztosítani. Ilyenkor a fogyasztóvédelmi hatóság jár el. Ha viszont a reklám országos, vagy webáruházas értékesítésről van szó, az megalapozhatja a Gazdasági Versenyhivatal eljárását is.



– Sokszor találkozom az akciós újságokban a „készlet erejéig" megjelöléssel. Szabályos, ha erre hivatkoznak, amikor az áru már nem érhető el?



– Önmagában ez a kitétel nem szabálytalan. Ha az üzletnek az akció jellegére tekintettel is számítania kell a nagy érdeklődésre és árufogyásra, akkor a gyakorlat tisztességtelennek minősülhet. A versenyhivatal gyakorlata szerint a „készlet erejéig" tájékoztatás nem adhat felmentést azokra az esetekre, ha az adott termék egyáltalán nem áll rendelkezésre, vagy irreálisan alacsony az induló készlet.



– Egy hete vásároltam az egyik neves internetes áruháztól egy ruhát, ami messze nem úgy nézett ki, mint a fotón. Panaszomra azt válaszolták, hogy a kép csak illusztráció. Ez így jogos?



– Amennyiben nem a konkrét termék, szolgáltatás képe szerepel egy honlapon, akkor egyértelműen jelezni kell, hogy a fotók csak illusztrációk. Ez önmagában nem jogellenes, tehát mindig érdemes ügyelni arra, hogy milyen felirat szerepel a kép alatt. Szintén megtévesztő lehet, ha a „kép csak illusztráció" figyelmeztetés után attól jelentősen eltérő árut kap a fogyasztó.



– Drágábban ütötték be a kasszába a kerti bútort, mint amennyiért hirdették, mondván, ez az összeg szerepel a gépben. Elhoztam, de mit tehetnék, hogy visszakapjam a különbözetet?



– Amikor a vásárlás során azt észleljük, hogy a kasszánál magasabb árát kell fizetni egy termékért, mint ami a hirdetésben szerepelt, célszerű már ott helyben panaszt tenni. Ha nem sikerült az eladóval rendezni az ügyet, akkor írjunk a vásárlók könyvébe.



A panaszokra az üzlet 30 napon belül köteles indoklással ellátott választ adni, ha nem teszi, az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság jogosult eljárni. Elutasító válasznál a Békéltető Testület előtt kérhetjük a különbözet megfizetését. Igazunk bizonyítására célszerű az akciós újságot megtartani, vagy ha interneten is megtalálható a hirdetés, akkor azt becsatolni a kérelemhez.