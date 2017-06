Legyünk óvatosak a facebookos vásárlással

Ha szerencsénk van, és megjött az óra, jogunk van visszaküldeni, ha nem tetszik. Fotónk illusztráció

Mára a Facebookon erősödik az üzleti vonal is – egy hirdetésre kattintással azonnal eljutunk a megrendelési oldalra. Megunt okostelefon éppen úgy kerülhet elénk, mint profi vállalkozás üzletszerűen kínált terméke. A delmagyar.hu portálon lehetett a kérdéseket, észrevételeket beküldeni – ezúttal is a Gazdasági Versenyügyi Tanácsadó Iroda munkatársai válaszoltak.– Az egyik facebookos zárt fórumon vásároltam használt telefont, mit tehetek, ha tönkrement?– A közösségi oldalon vásárlás „távollévők között" kötött szerződésnek minősül, és ha ez egyúttal fogyasztói szerződés is, akkor a vevőt az általánoshoz képest több jog illeti meg. A szerződés akkor fogyasztói, ha az eladó szakmája, foglalkozása vagy „üzleti tevékenysége körében" jár el, a vásárló pedig ezen kívül. Vagyis ha valaki úgy értékesít egy terméket, hogy az megalapozza az üzletszerűséget.Ha a telefont magánszemélytől vette, akkor a polgári törvénykönyv szerinti 1 évig kellékszavatossági igénnyel élhet – ha a telefon hibás, kérheti javítását vagy kicserélését. Tipikus, hogy a magánszemély egyikre sem hajlandó, ilyenkor árleszállítást kérhet. Lényeges azonban, hogy a vevőnek kell bizonyítania, hogy a hiba már a vásárlás időpontjában is megvolt – ez pedig nem könnyű. Ha cégtől vagy egyéni vállalkozótól vesz valamit a Facebookon, az átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől – ha bizonyítani tudja az üzletszerűséget.

– A Facebookon vettem egy órát, előre utaltam a vételárat, de a csomag nem jött meg, és nem találom sem a hirdetést, sem az eladót – mit tehetek?– Az előreutalást olyan oldalakon, amelyek nem tartalmaznak valamilyen plusz biztonsági eljárást – például egy ideig megbízható letéti számlára kerül a pénz –, lehetőség szerint mellőzzük. Az utánvéttel küldés sem lehet biztos, mivel a csomagot a kibontás előtt kifizetjük, mégis kisebb a csalás esélye. A Facebook személyes adatokat – ideértve az IP-címet is – csak hatósági vagy bírósági határozat alapján ad ki, így ha az eladóval nem tudunk érdemben kommunikálni, feljelentést tehetünk a rendőrségen.– Akkor is elállhatok 14 napon belül a szerződéstől, ha Facebookon vásároltam?– Ha fogyasztói szerződésről van szó, akkor a válasz: igen, mivel az így kötött szerződés is távollévők közöttinek minősül. Természetesen vizsgálni kell a kölcsönös akaratnyilatkozatot. Az „érdekelne", „lehet, hogy megvenném" kijelentések nem ajánlatok, így érdemes külön privát üzenetben vagy e-mailben is megerősíteni a vételi és eladási szándékot. Ha nagyobb értékű dologról van szó, a személyes találkozás és az írásbeli szerződés is erősen ajánlott.– Egy cég a Facebookon reklámozott egy terméket, a hirdetés átirányított a weboldalukra, ahol az már nem volt – ez jogszerű?– Az ilyen hirdetést csalogató reklámnak nevezzük, ami jogsértő. A megrendelőtől elvárható, hogy a készlet elfogyásakor a hirdetést leállítsa, ami a Facebookon technikailag is egyszerű és gyorsan megoldható.