Lehet, hogy ma havat is látunk, bár nem sokat

Kismaros behavazva. Egy kis fehéret most már mi is szeretnénk a tájra. Fotó: MTI

Kinek a hó, kinek a hóvirág: ön sem örül neki, hogy az új tél a tavasz? Akkor van egy jó és egy rossz hírünk. Ma talán látunk egy kis havat, és nem kell tovább irigykedni a szerencsésebb országrészekben lakó barátokra - de a hét közepétől megint melegszik az idő. Az Időkép két centi havat ígér, mellé nappalra egy, éjszakára mínusz öt fokot. Az OMSZ tájékoztatása szerint a középső országrészben szakadozik, ugyanakkor estétől nyugaton, délnyugaton megnövekszik a felhőzet. Éjszaka északkeleten, keleten túlnyomóan derült, középen változóan, nyugaton, délnyugaton erősen felhős idő lesz, legfeljebb hajnalban délnyugaton lehet hószállingózás.Hétfőn eleinte csak délnyugaton lesz erősen felhős az ég, másutt hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, majd délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de északkeleten estig derült marad az ég. Főként délnyugaton, délen több helyen fordulhat elő hószállingózás, gyenge havazás. Éjszaka többnyire mérsékelt marad a légmozgás, hétfőn helyenként megélénkül a délkeleti szél.

1559 – Anglia és Írország királynőjévé koronázzák I. Erzsébetet, akinek uralma alatt vált országa tengeri és kereskedelmi nagyhatalommá.

1908 – Megszületik Teller Ede magyar születésű amerikai atomfizikus († 2003).

1929 – Megszületik Martin Luther King Jr. amerikai polgárjogi vezető, Nobel-békedíjas († 1968).

1946 – Megnyitják a gyalogos forgalom számára a budapesti Kossuth hidat, a világháború után megépített első állandó dunai átkelőt.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -9 fok között valószínű, de a havas, derült, szélvédett tájakon -10, -14 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn -2 és +2 fok között alakul.Hogy ne nézzünk bután, amikor valaki az időjárásról akar beszélgetni velünk, összefoglaljuk azis: A Kelet-európai-síkság fölött anticiklon helyezkedik el, területén túlnyomóan borult, párás az idő, szórványosan alakul ki havazás. Nyugat-Európa fölött hullámzó frontrendszer található, emiatt a frontzóna széles sávjában erősen felhős az ég, és többfelé esik az eső. A legmagasabb nappali hőmérséklet szárazföldünk déli, délnyugati területein általában 1 és 11 fok között alakul, sőt Krétán és Cipruson 16, 18 fokot is regisztráltak. Továbbra is hideg van északkeleten, ahol többnyire -1 és -10 fok között alakul a csúcshőmérséklet, de az Ural előterében napközben is mindössze -13, -26 fokot mérnek. Hétfő estig a Kárpát-medence fölé kelet, északkelet felől egyre szárazabb, majd délnyugat felől ismét nedvesebb levegő érkezik., Alfréd, Aurél, Gujdó, Imbert, Itala, Klarisz, Klarissza, Kolos, Makár, Mike, Mikeás, Mór, Móric, Pál, Palmer, Pável, Pósa, Sándor, Szidor, Szigfrid, Uzor, Vidos, Vitus.Ez a jeles napünnepe a katolikus egyházban.