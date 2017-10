Lekésték a szezont az utcai terasszal: a szakbizottság rekordügye volt idén az Anna-kúti vendéglátóhelyé

A Széchenyi tér felé most is van pár asztala a bárnak. Kis Gábor szerint más kávézó példája alapján kaptak rá engedélyt – de egy évet kellett rá várni. Fotó: Karnok Csaba

– Sírva nevetünk. Másfél év alatt nem sikerült elintéznünk, hogy kinyithassuk a teraszunkat az Anna-kút felé – kommentálta a közgyűlés városüzemeltetési bizottságának tegnapi döntését Kis Gábor, a Széchenyi téri Pixel bár társtulajdonosa. A testület ugyanis hozzájárult ahhoz, hogy a vendéglátóhely üzemeltetője jövő májusig módosítsa a villamossíneken átvezető kerékpárút nyomvonalát. Magyarul: felszedessenek néhány betonpöcköt a sínek mellől, és így a biciklisek ne csak közvetlenül a fal mellett, hanem nagyobbat kerülve is átmehessenek az Anna-kútnál a Tisza Lajos körút felé.

Szentistványi István bizottsági alelnök az ülésen megjegyezte, ezt az ügyet kellett idén legtöbbször tárgyalniuk. Kis Gábor felidézte, tavasszal nem fogadta el a szakiroda a kerékpáros-szövetséggel egyeztetett tervüket, akkor felfestést, térkövezést, padkaépítést, táblázást írtak elő. Ez, megírtuk, a vendéglátós szerint nettó egymillió forintba került volna (2017. július 24.: Jöhet az Anna-kúti terasz a bérlő költségén). Az újabb, nyári körben az a döntés született, hogy a Lófarához hasonló vegyes zóna is lehet gyalogosoknak, kerékpárosoknak. Ehhez azonban a szakiroda kérte tőlük a minisztérium engedélyét. A szabadságolások miatt őszre kapták meg a választ, hogy aza hatóság nem illetékes az ügyükben. Kicsúsztak a szezonból, és a szeptember végi határidőből. Emiatt kellett határidő- módosítást kérniük.– Terveztetünk, kiviteleztetünk, és majd még fizetjük is a területfoglalási díjat, ha végre egyszer kinyit a terasz – legyintett Kis Gábor. – Azt hittem, ilyen bürokrácia csak a kommunizmusban létezett. Hiszen nem a mi hibánkból húzódott az ügy ilyen sokáig. Hétvégén most már felszedethetjük a betonpöcköket. Elgondolkozunk, érdemes-e kinyitni egyáltalán a következő hónapokra, hiszen akkor téliesítenünk kell. Azt meg még egy körben terveztetni és engedélyeztetni kell – tette hozzá a bár társtulajdonosa.