Lekorlátozta az algyői polgármestert a fideszes többség

Ők hárman



2014-ben a független Molnár Áron 668 szavazattal nyerte meg a polgármester-választást. Elődjére, a szintén független Herczeg Józsefre 659-en, a fideszes Pongrácz Tamásra 610-en szavaztak. A második és a harmadik helyezett képviselőként tagja lett a testületnek. Pongrácz mellett Gonda János jutott be a Fidesz–KDNP színeiben, de velük együtt szavaz másik három független képviselő, és gyakran Herczeg József is. Az előző ciklusban a Fidesz Herczeg polgármesteri működését bírálta. A jelenlegi vezetéssel való szembenállás összehozta őket.

Senkinek sem jó, mégis

Ezentúl csak a pénzügyi bizottság jóváhagyásával fizethet ki az algyői önkormányzat 100 ezer forintnál nagyobb összeget. Eddig 1 millióig aláírhatta a számlákat Molnár Áron polgármester. Az új szabály bevezetését a Fidesz kérte, és a párt vezette többség meg is szavazta, 5:4 arányban.A korlátozást a március 23-i ülésen Gonda János azzal indokolta, nem bíznak a községvezetőben, a gazdálkodás szerintük nem átlátható, „barátoknak történnek kifizetések". Molnár Áron polgármester megjegyezte, ennek a kijelentésnek jogi következménye lesz.Az ülésen újból terítékre került a többi vitás ügy. A Fidesz azzal nyitott, a polgármester hozzáállásán múlt, hogy Algyő nem tudta megvenni az ipari parkot működtető cég eladó üzletrészét. Molnár Áron pedig azt mondta, a görög vegyi üzem helyéről döntő népszavazásba – amelyet a cég visszalépése után már nem lehetett lefújni – a Fidesz vezette többség hajtotta bele a falut. Ezért szerinte a referendum két és fél milliós költségét nekik kellene állniuk.

Muszáj lesz beszélni

Védekezés, támadás

– Ebben a hangulatban senki sem érzi jól magát – állapította meg Pongrácz Tamás , a fideszes képviselőcsoport vezetője, akitől azt kérdeztük, szerinte miért mérgesedett így el a viszony. – Régebben a polgármester ötletére kerekasztal-beszélgetésen átnéztük a fontosabb napirendi pontokat ülés előtt. Ez egy ideig működött. Aztán személyes sérelemként élhette meg, hogy a testület nem támogatta édesanyjának, a korábbi alpolgármesternek a kitüntetését. Sokszor erőből próbálja megoldani a feladatokat, pedig az ő felelőssége, hogy megkössea kompromisszumokat.Pongrácz jellemzőnek tartja, hogy nem kapnak meghívást a településnek fontos rendezvényekre. A polgármesteri oldal azt kommunikálja, ők gátolják a haladást, pedig minden évben elfogadták a településvezető által előterjesztett költségvetést, fejlesztési koncepciót. Szerinte a 100 ezres szabállyal is tud jól működni az önkormányzat, ez a hivatalon és a polgármesteren múlik. A pénzügyi bizottság eddig is több feladatot vállalt, ezután hetente fognak egyeztetni. Kérdésünkre, hogy szerinte korrupt-e a polgármester, azt mondta, ezt nem jelentené ki, nem szeretne bíróságra járni.– Édesanyámat két civil szervezet javasolta a kitüntetésre, a döntésben nem vettem részt. Közéleti szerepet nem díjakért vállal az ember. Véleményem van az ügyről, de nem szoktam ilyenért megsértődni – mondja Molnár Áron.– Az egyeztetésekkel azért hagytam föl, mert ami ott elhangzott, azt később, kiforgatva, fölhasználták a vitákban velem szemben. A közös munkánk pedig úgy kezdődött, és úgy is folytatódott, hogy egymás után vonták el a polgármesteri hatásköröket, átadva bizottságoknak. Az ipari parki üzletrészről szóló tárgyalást is kivették a kezemből, a Pongrácz Tamás vezette ad hoc bizottság dolga lett. Komolytalannak tartom, hogy nem a polgármester tárgyal egy település nevében, de tudomásul vettem a döntést, visszavonultam – most rám akarják hárítani a kudarcot.Molnár Áron tényleg bírósághoz fordul az önkormányzati gazdálkodásra vonatkozó vád miatt, várhatóan a jegyző és a pénzügyi csoportvezető is. Az ülés után azt nyilatkozta a szegedma.hu internetes portálnak, nem hinné, hogy neki kellene védekeznie, ha cégekkel való összefonódásról van szó, nem ő vett az elmúlt fél évben lakást és új autót is. Kérdésünkre, hogy akkor Pongrácz Tamás szerinte korrupt-e, azt mondta, ezt a kérdést nem neki kell feltenni, ez a választókra tartozik.Azt viszont mindketten mondták, látnak esélyt arra, hogy konszolidálódik a viszony. Az 1974-ben Szegedhez csatolt Algyő lakói 1996-ban döntötték el népszavazással, hogy újból önálló településen szeretnének élni. 1997 óta, húsz éve van itt önálló önkormányzat.