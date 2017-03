Lélegeztetőgépért tornáztak - óriásgalériával

A jótékonysági rendezvényen tíz órát tartottak különböző stílusban az edzők, akik között volt három sztártréner is. Katus Attila délelőtt, Béres Alexandra és Rubint Réka pedig délután lépett színpadra. Mindhármuknál megtelt a küzdőtér. Elsősorban nőkkel, de láttunk néhány bátor férfiembert is, és persze gyerekeket, akik szórakoztató módon tudták kifejezni nemtetszésüket, hogy családi program kerekedett anya aerobikórájából. Láttunk másfél éves kisembert, aki az arcát beledugta édesanyja arcába, hogy rá figyeljen, miközben éppen a fenékerősítő gyakorlatra kellett volna koncentrálni, és olyan iskolás fiút is, aki duzzogva állt apukája és anyukája között, és tüntetőleg nem volt hajlandó megmozdulni. – Mindegy, mint csinálsz, csak ugráljál – fakadt ki egy idő után a nő. Találtunk kivételt is: a 6 éves Neszta profikat megszégyenítő módon követte a sztártrénerek óráját. – Anyával eddig nem tornáztam, de jó – mesélte két gyakorlat között.– Sajnálom, hogy csak 45 percet kaptam, de úgyis tovább tornázunk – lépett a színpadra Rubint Réka, aki kihasználva, hogy az utolsó órát tartja, negyed órával meg is toldotta. Férje, Schobert Norbert a tornázók közül figyelte az órát. – Nem szoktam nézni Rékát, de most közös programunk is van, ezért kísértem el. De jó érzés, energiát ad – magyarázta. Abban egyébként nem is volt hiba: Réka alakreformórájáról 20 perc után kezdtek kidőlni a résztvevők. A háromgyerekes édesanya viszont csak addig állt le, amíg levette hosszú ujjú felsőjét – abban ekkorra már neki is melege lett.A rendezvény célja az volt, hogy a Szegedi Gyermekklinika Gyermekintenzív Osztályának egy lélegeztetőgépet tudjanak vásárolni. A berendezés közel 8 millió forintos árából az előzetes becslések szerint nagyjából 2 millió forint jött össze a belépőkből és adományokból.