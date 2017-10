Lelökték a 90-es járatról a pofátlan potyázót

– A Rókusi víztoronynál szállt fel a 90-es buszra kedden késő délután egy fiatalember, de nem akart jegyet venni, és leszállni sem. Nem volt agresszív, de kijelentette, hogy nem hajlandó leszállni, és beállt a sofőr háta mögé. A sofőr pedig közölte vele, hogy addig nem megy tovább, amíg nem száll le vagy nem vesz jegyet. Így is történt. A többi utas győzködte, hogy tegyen eleget a sofőr kérésének, de ő továbbra is a buszon maradt – mesélte olvasónk, Ádám György, aki szemtanúja volt az esetnek.



A busz öt-hat perce állt már a megállóban, amikor végül egy másik fiatal férfi megelégelte a várakozást, és hátulról lelökte a buszról a potyautast. A jármű ezután elindult, és ment tovább a szokásos útvonalán.



– Szerintem nem az utasokkal kellene megoldatni egy ilyen konfliktust. Utazni szeretnénk, azért veszünk jegyet vagy bérletet egy tömegközlekedési járműre, nem pedig azért, hogy verekedjünk – jelentette ki Ádám György, aki úgy véli, a sofőröket föl kellene készíteni egy ilyen helyzetre. Értesíthette volna a rendőrséget, esetleg a diszpécsert, hogy tegyenek valamit az ügy megoldása érdekében. Megjegyezte, az is kérdés, kié a felelősség abban az esetben, ha a potyautas megsérül, miközben lelökik a járatról.



A helyzet nem egyedi: magunk is láttunk olyat, hogy valaki jegy és bérlet nélkül felszállt az első ajtónál, és a sofőr felszólítására sem szállt le a járműről. A járművezető pedig addig nem indult el, amíg az illető nem szállt le. Abban az esetben szerencsére a potyautas tíz perc után belátta, hogy tényleg nem indul el a járat, és nem jut el vele sehová – így végül magától leszállt.



Megkérdeztük a buszjáratot üzemeltető DAKK Zrt.-t, ilyen esetben mit lehet tenni, van-e jó megoldás, hogyan kell eljárnia a sofőrnek, része-e a járművezetők képzésének, hogy felkészítik őket ilyen konfliktus kezelésére, és kié a felelősség, ha a potyautas megsérül, miközben egy türelmetlen utas lelöki a járatról.



A DAKK Zrt. azt közölte, hogy kizárható az utazásból, aki az utazás megkezdéséig – azaz a felszálláskor – nem igazolja, hogy jogszerűen veszi igénybe a szolgáltatást. „Munkatársainkkal szemben elvárás, hogy a személyszállítási szolgáltatás ellátásával kapcsolatos előírások, szabályok megtartása és megtartatása mellett, utasorientált magatartást tanúsítva lássák el feladataikat" – tették hozzá. Emellett pedig a sofőröket rendszeres oktatásokon, képzéseken készítik fel „a rendkívüli helyzetekben előforduló szolgáltatói magatartás tanúsítására". Arra nem kaptunk választ, mi lett volna a helyes és hatékony eljárás, azt viszont közölték, hogy az esettel kapcsolatban belső vizsgálatot indítottak, és a szükséges intézkedéseket megtették.