Lengyelországból érkezett a fülesmakilány

A nőstény a kölyökáldás reményében érkezett, így ha minden jól megy, hamarosan óriási szemű makiáldás várható. A megnyerő tekintetüket a fülesmakik nem csak az állatkerti látogatók „elcsábítására" használják, éjszakai állatok lévén rendkívül érzékeny szemekre van szükségük a megfelelő tájékozódáshoz. Csábosak és óvatosak is: erős lábukkal ágról ágra ugrálnak, de a sérülések elkerülése érdekében a fülüket ilyenkor behúzzák. Ugyan éjjel aktívak, a vadasparkban gyenge megvilágítás mellett nappal is megfigyelhetők.



Természetes környezetében, Madagaszkáron kívül Afrika szárazabb erdeiben, a Szaharától délre húzódó területeken, a fákon él a fülesmaki. Pupillája nappal résnyire szűkül, csak éjjel tágul ki teljesen, hogy az állat látása megfelelő legyen, és el tudja kapni prédáit, elsősorban a rovarokat. A plüssfigurát idéző maki azért tojásokat, kismadarakat, magokat, gyümölcsöket és virágokat is szívesen fogyaszt.