Lenne ma is miről, de inkább a történelemről tanácskoztak

– A mi történetünkben is fordultak elő antiszemita cselekmények, viták. Lehetne beszélni a jelen sorosozásáról és a terrorveszélyről, helyette azonban a realitások talaján maradva a történelmünket vizsgáljuk – vezette fel a tegnapi Emancipáció: integráció vagy asszimiláció című konferenciát az egyik társszervező, Lednitzky András, a Szegedi Zsidó Hitközség elnöke.



Balogh Elemér, a szegedi egyetem jogi karának dékánja, Szeged díszpolgára a zsidóság 1848–49-es jogi egyenjogúsításáról tartott előadást. A jogtörténész felidézte: a liberális reformellenzék legjobbjai felismerték, hogy a magyarországi nemzetiségeknek biztosítani kell az egyenlőséget a törvény előtt.



Az Európában is példamutató előrelépést az 1848-as áprilisi törvények között a népképviseletről szóló hozta, amely a zsidóságnak is biztosította a választójogot „törvényesen bevett valláskülönbség nélkül". A szabadságharc végén pedig az emancipációs törvény kimondta, hogy hazánkban a „mózesvallású" és bármely hitű lakosok közti politikai és polgári jogi különbség nem létezik többé.



Az uralkodó nem szentesítette a jogszabályt.