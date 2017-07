Lépcsőliftet kaptak a mozgássérült táborozók

A gyerekek szórakoztatónak találják a liftet. Berta Éva (jobbról) azt mondta, először el sem akarták hinni, hogy végre nem kell cipelni a fiatalokat. Fotó: Török János

Ideiglenes lépcsőliftet kapott az Új Világ Alapítvány Kéz a kézben Toleranciatábora a szegedi Partfürdőn. Megírtuk , ebben a néhány napban ép gyermekek táboroznak együtt fogyatékkal élő társaikkal. A részt vevő mozgássérült gyerekeknek nagy szükségük van a segítségre ahhoz, hogy minél könnyebben jussanak fel a tábornak otthont adó Molli ház lépcsőin.Tavaly, az első tábor idején a nevelők kézben cipelték fel a fogyatékkal élő gyerekeket, de egy akadálymentesítéssel foglalkozó budapesti cég munkatársainak köszönhetően idén erre nincs szükség. Cikkünk nyomán még emlékpólókat is kaphatnak a gyerekek – ezek szitanyomását egy szegedi grafikai cég vállalta.Az öröm nagy, mind a táborozók, mind a táboroztatók részéről. Berta Éva, a szegedi GEMMA fejlesztőiskola szakmai vezetője elmondta, beletelt egy-két napba, mire elhitték, hogy tényleg nem kell kézben cipelni a mozgássérült fiatalokat. Gulicska Irén, az Új Világ Alapítvány elnöke és a tábor vezetője szintén jókedvűen fogadott bennünket. – Bár nagy szükség lenne továbbra is saját lépcsőliftre, nagyon élvezzük a segítséget. A gyerekeknek külön szórakozást jelent az emelkedés, nevetnek, mosolyognak közben. Imádják! – jelentette ki.

Amikor a helyszínre látogattunk, a segítő, vagyis az ép gyerekek kézműveskedtek, míg sérült társaik strandoltak. Gulicska Iréntől megtudtuk, utóbbi különösen jó a fogyatékkal élőknek, hiszen a víz barátságos közeg számukra, könnyebben mozognak benne. A táborvezető elmesélte, előző nap szülinapot ünnepeltek: 17 éves lett az egyik mozgássérült fiatalember. – Nagyon jó buli volt! Az ép és sérült gyerekek együtt készülődtek, nagy összhangban. Nagyszerű érzés volt ezt látni – mondta. – Idén hagyományt is teremtettünk, ugyanis ideiglenesen a segítő gyerekek „örökbe is fogadhatják" egy-egy sérült társukat. Ez azzal jár, hogy a választottjukra a tábor ideje alatt nagyobb figyelmet szentelnek, játszanak vele. Azok közül, akik már másodszor járnak nálunk, többen vállalkoztak is a feladatra, ami természetesen nem kötelező, de mindenképp szép gesztus – tette hozzá.