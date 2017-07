Lépcsőliftre lenne szükségük a mozgássérült táborozóknak

Drága az akadálymentesítés



A szegedi Partfürdő Molli házához tartozó lépcsősor közepén van egy 98 centis pihenő. Ez azt jelenti, hogy mivel megtörik a pálya, két lépcsőliftet kellene felszerelni, melyeknek az ára egyenként nagyjából 1,5 millió forint körül mozog. Egy saját hernyótalpas lépcsőnjáró – amire kerekesszék is csatlakoztatható – szintén jó megoldás lenne. Ennek ára nagyjából 1,3 millió forint.

Kézben cipelték fel a gyerekeket

Az alapítványnak nincs pénze liftre és hernyótalpas önjáróra sem. Fotó: Frank Yvette

– Az itt táborozó gyerekek felének minden pillanatban segítségre van szüksége– mondja Gulicska Irén, az „Új Világ" Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Kéz a Kézben Toleranciatábor szervezője, vezetője. A szegedi Partfürdőn, a Molli házban, július 10-étől 14-éig másodszor táboroznak együtt értelmi és mozgássérült gyerekek ép társaikkal. Szakemberek kísérik majd minden mozdulatukat, és a programban részt vesznek a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány kiképzett segítőkutyásai is. A tábor a gyerekeknek ingyenes, és a segítők sem kérnek honoráriumot, de még így is elkél minden támogatás.– Vannak, akik kerekesszékben élik az életüket, akadnak, akik babakocsival közlekednek, és olyanok is, akik könyöktámaszos, gurulós járókerettel. Az ő lépcsőztetésük nagy kihívás: napjában többször megemelni egy-egy gyermeket komoly fizikai megterhelés – fejti ki, és elmondja, ezért is örültek nagyon, amikor év elején ígéretet kaptak egy cégtől, hogy a táborra felszerelnek a Molli ház feljárójára egy lépcsőliftet, ami később az alapítványé lesz.– Májusban hívtam fel őket, hogy áll-e még az ajánlat. Akkor derült ki, hogy három hete tönkrement a cég, így újra bajba kerültünk – avat be Horváth Anikó szülő, aki 16 éves, Fanni nevű, értelmileg és mozgásában is sérült lányát táboroztatja. Egy másik szülő, Szalontai Csaba tízéves kislányát, a kromoszóma-rendellenességgel született Flórát engedi el júliusban. A tábornak helyet adó Mollinál találkozunk velük, a lányok azonnal izgatottak lesznek. Látszik, boldogok a sok szép tavalyi emlék felidézésétől.

Nem elég a program, biztonság is kell

Fanni édesanyja szerint szavakkal szinte elmondhatatlan, mennyire hálásak az alapítványnak és a velük közreműködő szegedi GEMMA-iskolának, hogy ilyen lehetőséget kapnak a gyerekek.

Attól még, hogy sérültek, ugyanúgy megvan az igényük a szórakozásra és a kikapcsolódásra. De nagyon szűkösek a lehetőségek, hiszen a klasszikus táborozási élményeken túl nekik a biztonságot is meg kell kapniuk

Nincs párja hazánkban

– szögezi le. Szalontai Csaba pedig beavat, hogy bár nehéz elengedni Flórát egyedül, tudja, hogy hatalmas élmény lesz neki, így nagyon várják már. – Tavaly még nem aludt itt, idén már éjszakára is marad. Nem félünk, mert tudjuk, jó kezekben lesz – avat be.A Kéz a Kézben Toleranciatábor az országban egyedülálló módon segíti ezeket a családokat. Feladatuknak tekintik azt is, hogy az ép, egészséges gyerekekhez is közelebb hozzák sérült társaik világát.

Harminc „segítő", vagyis egészséges gyerek táborozik majd együtt 30 sérült társával. Ez hatalmas kihívás, de hisszük, hogy szükség van rá, hogy megismerjék egymás életét, és érzékennyé váljanak a másik problémáira

– emeli ki Gulicska Irén, aki felvázolja további terveiket is.– A következő években szeretnénk a nyári időszakban két tábort is szervezni, de ehhez még a pénzügyi hátteret is meg kell teremteni. Egy ismerős felajánlott a lépcsőzéshez a mostani táborra egy hernyótalpas lépcsőnjárót, ami sokat segít majd, de az igazi megoldás a saját lépcsőlift vagy a hernyótalpas önjáró lenne, de arra nincs pénzünk sajnos – fejezi be, és hozzáteszi, bármilyen más segítségnek is örülnek.