Lépéselőnyben a zenepedagógusok

A szimfonikus zenekarok országszerte emberhiánnyal küzdenek, illetve nem is a tehetséges muzsikusok, hanem a pénz hiányával. A pedagógusok és a zenekari tagok közti bérkülönbségek folyamatosan nőnek a ledolgozott évek alatt, nemcsak a friss diplomások, hanem a szimfonikusokkal játszók is másodállásként tanári pályát választanak.– A tanári életpályamodell bevezetésével annyira eltávolodtak a fizetések, hogy akár 30-40 százalékos különbség is lehet – beszél saját tapasztalatairól Szabó László kürtművész, a Szegedi Szimfonikus Zenekar tagja. – A vidéki zenekaroknál fennálló probléma, hogy annak idején beszorultunk a közalkalmazotti bértáblába, ami 7-8 éve nem változott. A fiatal, egyetemi diplomával rendelkező kollégáim mondják, hogy havi nettó 90-100 ezer forint a fizetésük. Ilyenkor csak elszomorodunk, mert manapság akár takarítói állásban, végzettség nélkül többet keresnek – mondja László, akit kollégái az év zenekari művészévé választottak.