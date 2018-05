,,Leprásként kezelnek a karonülővel" - utánajártunk, miért tortúra a lakáskeresés kisgyerekkel

Kutya, macska, papagáj, patkány, nagymama - ebben a sorrendben mondta az egyik lakástulajdonos. Bármi mehet, de gyerek nem – idézte fel Anita négy évvel ezelőtti élményeit, amikor egyedülálló anyaként, kisgyerekkel keresett albérletet. Ahogy ő fogalmazott: az embert „leprásként kezelik egy karonülővel". Pedig ma nem általános, hogy addig nem jön a gyerek, amíg nincs saját otthon. Sok élethelyzet eredményezheti, hogy albérletben kezdi egy család az életét, vagy albérletbe kényszerül gyerekekkel. Van, aki munka miatt költözik új településre, van, aki frissen vált el, és még nem tudott lakást venni.

A lényeg: valószínűleg nem lesz könnyű dolga. Legendák terjednek a gyerekes családok pusztításáról, nem fizetésről, a kilakoltatás lehetetlenségéről – de vajon ezekből mennyi igaz? Utánajártunk: cikkünkből bérlő és bérbeadó is jó tanácsokat kaphat, de nem maradnak ki a horror élmények sem pro és kontra. Írásunk a magánszférát vizsgálta, az önkormányzati lakásokra nem tér ki. Sokan gondolkodtunk együtt: olvasóinkat és egy szegedi szülős fórum tagjait is megkérdeztük.

Leszerelték a nyílászárókat, hogy menjenek a bérlők

Ömlöttek a sztorik, amikor a témát vitára bocsátottuk néhány fórumon: bőven járta meg bérlő és bérbeadó is. „Adtam ki lakást kisgyerekeseknek. Mind a leamortizálás, mind a nehezen kirakhatóság áll. Soha többé" - írta Renáta, és véleményéhez Anna is csatlakozott. „Gyerekes családot gyakorlatilag lehetetlen kirakni, ha nem fizetnek. A gyerekek jogai mindenek felett. Ha nem fizeti a vizet, gázt, fűtest, villanyt, akkor is. Én jártam úgy, hogy ebbe belementem. A végeredmény az volt, hogy nem fizették a közüzemi díjakat, nekem kellett kifizetni. És még akkor sem lehetett őket eltávolítani. A vizet nem kapcsoltathattad ki, stb. Szóval soha többet... Ha nem lett volna közjegyző előtt hitelesített szerződés, akkor hosszas jogi út. Több év. Addig meg fizethetsz mindent te."

Gyerekes bérlők? Inkább ne, tartja a közvélekedés, sok urbánus legendával megtámogatva.

- Az egyik kedves ismerős adta ki egy háromgyermekes anyának egy vidéki városban lakását – mondta el Marcell. Az asszony több mint egymillió forintos tartozást halmozott fel, kirakni sem bírták, sőt majdnem az ismerőst és sógorát rúgták ki az állami állásaikból önbíráskodás miatt (egy bútort kitettek az ajtó elé). Végül peres úton visszaszerezte a lakását, de a pénzét sosem látta - és akkor nem beszéltünk a felújítás költségeiről.

- Egy ismerősöm kiadta pár éve a lakását egy kisgyerekes családnak. Egy idő után elkezdték lelakni a lakást, s csak könyörgések árán, majd egyáltalán nem fizettek. Apuka elég agresszívka is volt – tudtuk meg Csabától. - Nem lehetett velük mit csinálni, nem lehetett kitenni őket utcára a gyerek miatt.



Hogy milyen szerződésük volt, azt nem tudom, de azt igen, hogy miként lehetett őket rábírni a költözésre. Agresszió nélkül. A tulaj és barátai megvárták, amíg elmegy a család "otthonról". Utána bementek a lakásba, s az összes nyílászárót (ablakok, bejárati ajtó) leszerelték, és elvitték. A cuccaikhoz nem nyúltak persze.

Olyan kiadó is elmondta a véleményét, aki azért nem adna ki gyerekesnek lakást, mert szerinte a mai szülők nem nevelik a gyereküket. „Én előbb engednék be a tulajdonomba kutyát, mint gyereket, az is biztos! Mert a gyerekeket nem szokás megnevelni, a kutyákkal szemben pedig még mindig elvárás, hogy tudjanak viselkedni! - véli Márta. „Ez sajnos a gyerekekkel kapcsolatban nem mondható el, mert ők mostanában szent tehenek, még azt se lehet mondani nekik, hogy "Nem szabad, Bercikém!"... ilyen közvélekedés mellett csoda, ha a kölyök nem csak nő mint a dudva.... szóval én csak és kizárólag kutyásnak és macskásnak adnám ki a lakásomat, gyerekesnek nem!" Véleményével sok szülő vitába szállna, de abban mindenképp igaza van, hogy a legtöbb gyereknek nem mondják manapság: „Nem szabad, Bercikém!" Hiszen a legtöbbet nem így hívják. De ez régen is így volt.

Nem számlákra költötte a beszedett pénzt

Olvasóink történetei azonban arra mutatnak: egyáltalán nem általános, hogy az albérlő hozza nehéz helyzetbe a tulajdonost. Előfordul ez bőven fordítva is.

- Két gyerekem van és nemrég költöztünk albérletbe. Sajnos ahogy megmondtam, hogy gyerekkel költözöm, már mondta is mindenki, hogy nem adja ki. Inkább előbb kiadja diáknak, mint gyerekesnek – idézte fel a „sztenderd" választ Éva: többnyire nem jutott túl a telefonbeszélgetésen. Végül egy barátjuk megüresedett lakásába költözhettek.

- Nekem nagyon jó főbérlőm van. Neki is van három gyereke és tudja, milyen nehéz lakást találni gyerekkel. Korábban volt olyan tulajdonos is, aki elzárta a gázt előlünk, pedig minden hónapban fizettem, de úgy, hogy soha számlákat nem láttam, mire fizetek! - írta Beáta, és nem ez volt az egyetlen ilyen élmény. A négy gyermekes Tünde arról panaszkodott, hónapokig fizette rendesen a számlák ellenértékét, mire kiderült, hogy a főbérlő néni azokat nem fizette be.



A közös képviselő olvasónkkal ordítozott a folyosón: ezek sem fizetnek semmit, pedig itt laknak, és amikor Tünde elmondta, mi a helyzet, még rá akart erős embereket küldeni. Egyik napról a másikra mehetett négy gyerekkel. Ahol most lakik, az számít, hogy fizet, nem érdekli a tulajdonost, van-e gyereke.

Másik olvasónk első gyerekével volt terhes, amikor megtudta, hogy jelzálog van a lakáson, amelyben élnek. Hamarosan az is kiderült, hogy a tulajdonos nem fizette be a számlákra adott összegeket – inkább költöztek, nem akarták, hogy babával adják el a fejük fölül a lakást, vagy zárják el a vizet.

Akinek minden hangos, annak a gyerek is az

- Rosszul hangzik, de azt tapasztaltam, hogy ahol a „kisállattartás nem megengedett" szerepel a hirdetésben, az a gyereket is jelenti – tapasztalta Csilla, aki egy-két telefonálás után már azzal kezdett minden beszélgetést: jöhet-e gyerek? Szerencséjük volt, gyorsan találtak lakást, jó helyen laknak, jó áron, évek óta ugyanott. - Nekünk hatalmas mázlink volt – így Nikolett. - A tulaj egy nagyon jó fej, laza nő, kutyust is hozhattunk, illetve a babánknak is örült amikor mondtuk neki, hogy úton van. Ráadásul árban és elhelyezkedésben is teljesen jó helyet találtunk magunknak



- Én kiadtam kisgyerekesnek, igaz még csak fél éve laknak ott. Semmi kárt nem tettek még, egyedül az alattuk lakónak nem tetszik, hogy ott laknak, állítólag hangosak



– ez Éva tapasztalata. Hozzátette: még csak 10 hónapos a kicsi, és az illető „a 86 éves nagymamámra is mindig panaszkodott, hogy hangos, aki egész nap ült, szóval szerintem vele van a hiba." Olyan bölcsődésről is hallottunk egyébként, amikor szegedi anyukákkal beszélgettünk a témáról, aki úgy hangos egész nap, hogy este hatkor ér csak haza. Még hogy nincsenek már manapság csodák!

Kiadó a lakás, de nem mindenkinek. Pedig a közjegyző előtt kötött szerződés mindkét felet védi. Fotó: delmagyar.hu

- Jómagam is adok ki lakást. Nagyon kellemetlen a kiadás előtti bérlő-casting. Finoman kell kipuhatolni a jelentkező bérlő jövedelmi helyzetét és családi körülményeit úgy, hogy közben semmilyen törvényes jogosultságom nincs ilyen bizalmas információk kiadását kérni tőle. De felelős vagyok a saját tulajdonomért is, nem bízhatom rá bizonytalan anyagi helyzetű vagy családi háttérű bérlőre a lakásomat – véli Panni: az nem derült ki, mit jelent a bizonytalan családi háttér. Panni mindenesetre előremutató javaslattal állt elő: egy állami vagy államilag felügyelt bérlakás-rendszerben a bérlő hátterének, fizetőképességének feltérképezése jogilag rendezett körülmények között történhetne, és állami garancia támogatná mindkét felet a bérleti jogviszony fennállása alatt.

Rengeteg a városi legenda, mondja az ingatlanos

- Mindig is létező probléma volt a gyerekesek lakásbérlése, és rengeteg városi legenda terjed ezzel kapcsolatban. Az emberek úgy vannak felépítve, hogy maguknak minél kevesebb konfliktusforrást keressenek, inkább az egyszerűbb utat választják – foglalta össze Göröncséri Hajnalka független ingatlanos: azt meg már mi tesszük hozzá, hogy rémhíreket is szeretnek mesélgetni egymásnak. Nagyon sok bérbeadónak van gyereke, kényelmetlen bejelenteni, hogy gyerekesnek nem adja ki a lakását – mégis ez a helyzet. Plusz konfliktusforrás lehet a többi lakóval, ha a szülő nem fizet bérleti díjat, ki kell költöztetni, de ha kisgyerek van a családban, ki kell hívni a gyámügyet is – ez is bonyodalom. Ha a diák nem fizet, simán ki lehet rakni, vagy meg lehet keresni a szülőket, rajtuk „bevasalni" a tartozást. Legfeljebb elmegy magától a tanév végén.

Ugyanerre jutottak olvasóink is – mert azt sokan megjegyezték, hogy a diák nem amortizál kevésbé. Ám közben ott a másik oldal is. Egy rendezett körülmények között élő család a legjobb bérlő lehet, hiszen lehet, hogy nincs pénzük saját lakásra, de van pénzük lakbérre és nem akarják romos bútorok között, a kilakoltatás állandó fenyegetésében élve nevelni a gyerekeiket.



Bulibunkerek és orgiák – inkább, mint a gyerek? „Olvastam erről vitafórumot, ahol egy ingatlan-tulajdonos azt nyilatkozta, hogy az egyetemistákat mindig jobban le tudja húzni, mert a szülők tejelnek… arról nem beszélve, hogy a több szobás lakást szobákra leosztva kiadva 3-4-szeres áron tudja kiadni. Van aki ebből él, hogy van 5-6 ingatlanja és kiadja. Egyetemista mindig van… a családos meg nyűgös mert "lelakja"a gyerek – ugyan! A bulibunkernek tartott albérleteket, meg ahol orgiák zajlanak mert "hostess szolgáltatást" nyújtanak a "kislányok"hogy buli és smink es ruhapénz legyen… azokat nem lakják le? Gyalázat! Erre alapozni, a családosok meg rohadjanak meg - lakjon ahol tud a gyerekével, ha már sajátra nem jutott...meg minek csináltatott gyereket ha nem tud vele hol lakni… ilyeneket mondanak." - osztotta meg velünk véleményét felháborodott olvasónk, Anita.



Irány a közjegyző!

Amiről az urbánus legendák nem mesélnek, az az, hogy jogilag nincs különbség „kirakhatósági" szempontból gyerekes és nem gyerekes között. Az Ingatlancafé cikke tavaly ősszel foglalta össze a vonatkozó jogszabályokat, amelyek a köztudatban nem igazán terjedtek el. Ugyanúgy nehézségekbe ütközik a gyerekes, mint a gyermektelen kirakása - Göröncséri Hajnalka elmondta: de nem abban az esetben, ha közjegyző előtt hitelesített szerződést kötnek. Erre mindenképpen érdemes költeni a bérbeadónak, mert elhárít minden veszélyhelyzetet. Ráadásul nem csak a bérbeadót, hanem a bérlőt is védi a jó szerződés.

- Pár éve, mikor albérletet kerestünk, mindig feltették a kérdést, hogy akarunk-e gyereket. Az igennek nem örültek annyira – mesélte Emőke. - Az egyik tulaj végül annyit mondott, hogy akkor közjegyző előtt írjuk alá a szerződést, amit természetesen ő fizet. Jól is tettük, mert a közjegyző belevett pár dolgot, ami a mi érdekeinket védte - egyszerűen elavult volt a szerződés. Hozzátenném, az ingatlanos folyamatosan le akarta beszélni a tulajt, hogy kiadja nekünk a lakást. Aztán tavaly nyáron már gyerekkel kényszerültünk költözni... hát kutyával is könnyebb volt. Folyamatos visszautasítások, kifogások. Végül sikerült. Egy több gyermekes anyukától béreltünk.

Kaptunk azonban olyan sztorit is, ahol még a közjegyző előtt kötött szerződés is kevés volt – és nem a bérlő viselkedett felháborítóan.



- A második gyerekem születése előtt sürgősen albérletet kellett keresnünk, eladták a lakást, amiben addig laktunk. Végül barátnőn keresztül sikerült találni egy kiadó lakást, a tulajdonosok, fiatal orvos házaspár, külföldre készültek. Úgy ürítették ki a lakást, hogy szinte kitépték a polcokat a falból, lyukak mindenhol, nem keveset költöttünk rá, hogy rendbe hozzuk, a két havi kaució kifizetése után

– mesélte Rita a kellemetlen családi „kalandot". Közjegyző előtt kötöttek szerződést, és ez nagyon jól jött, amikor négy hónap elteltével visszatértek a tulajdonosok, és jelezték: ők mégis visszaköltöznének. A kauciót persze nem szerették volna visszaadni, végül a szerződés mellett ügyvédi tanácsok segítségével szerezte vissza az akkor már kétgyerekes házaspár, mert hogy egy háromévessel és egy újszülöttel kellett kiköltözniük, télen. A lakásra költött összeget meg elfelejthették.

A jó casting a legfontosabb - mindkét fél részéről

Az ingatlanoson sem érdemes spórolni, mert rengeteg munkát elvégez a bérbeadó helyett. Egy tapasztalt ingatlanos jól tud „castingolni", néhány jól irányzott kérdéssel fel tudja mérni, pórul járnának-e a bérlővel – jelezte Göröncséri Hajnalka. Nagyon sokat számít, hogyan megy oda a bérlő a találkozóra, mit és hogyan válaszol a kérdésekre.

Eloszlatja a bizalmatlanságot az is, ha a leendő albérlő leinformálható, mondta az ingatlanos. Jól jöhet az ajánlólevél az előző főbérlőtől, és egy városszerte ismert munkahely például – átéltük - sok kaput kinyithat, még akkor is, ha az ember nem tartozik az ideális bérlők sorába, tehát nem gyermektelen, társasági életet mellőző egyetemista hajadon. Gyanús, ha a jelentkező nem árulja el, hol dolgozik, és ha nincs titkolnivalója, egyenesen válaszol. Olvasónk, Adrienn a németországi helyzetről számolt be:



ott „Németországban teljesen legálisan kérhet a főbérlő fizetési papírt, munkaszerződést, illetve a német Schufa-t, ami tartalmazza a leendő bérlő összes volt és meglévő hitelét! Ezen dokumentumok nélkül el sem kell indulni lakást nézni....de szerintem ez így normális, nincs meglepi!"

Szerintünk egyébként akkor is érdemes elgondolkodni, ha valaki úgy venné ki a lakást, hogy a család többi tagjával egyáltalán nem találkozunk.

Az ingatlanszakértő is azt mondja egyébként: nem igaz, hogy a gyerekek jobban leamortizálnák a lakást, mint az egyetemista bérlők – sőt, inkább kevésbé. Az sem igaz, ezt az olvasói történetekből is látjuk, hogy a jól megválasztott gyerekes bérlővel is befürdünk. Amikor az arányokról kérdeztük, mégis kiderült: átlagos esetben tízből egy lakástulajdonos enged kisgyerekest a lakásába. Alapvetően szinte minden ügyfél elzárkózik, de sok múlik az ingatlanoson. Ha úgy látja, tisztességes és fizetőképes a jelentkező, húsz, maximum harminc százalékig is fel lehet tornászni az arányt.



Jó tanácsok bérlőknek és kiadóknak



„Személy szerint én gyermekkel, öltönyben, pénzzel mindig taroltam. Sosem tapasztaltam, hogy baj lenne a gyerek. Ha tönkreteszünk valamit, kifizetjük. Jelenleg egy négy szobás, a lakásból megközelíthető garázsos, kis kertes, gyönyörű bútorozatlan lakást bérelek. Szinte kéthetente bulizunk, sokan vagyunk de nem zavarja a szomszédjaimat, mert földszint, vastag falak stb... Hozzáteszem, én két teherautónyi bútorral, műszaki cikkekkel, ruhákkal költöztem be, valószínű nem fogok eltűnni pillanatok alatt." - osztotta meg velünk a tapasztalatait Varga Norbert, aki szegedi albérletkereső oldalt üzemeltet a facebookon. A jelentkező figyeljen oda arra, hogy rendezett öltözékben érkezzen, és vigye magával a kaucióként kért összeget! Rossz ruhában, szakadtan, pénz nélkül, kutyával, macskával, két szatyor ruhával érkezve nyilván rosszabb benyomást is kelt. Nagyon fontos a jó szerződés is - tapasztalatai szerint az emberek 95 százaléka nincs tisztában vele, ennek mit kell tartalmaznia, tehát érdemes kiadás/bérlés előtt szakértőtől tanácsot kérni.

Varga Norbert mind a bérlőt, mind a lakástulajdonosokat arra intette: jól nézzék meg a szomszédságot, mielőtt lakást adnak/vesznek ki! Ha a bérbeadó előre tudja, hogy a szomszédok mindenért szólnak, jobb, ha csak nyugdíjasnak adja ki a lakást. Bár ahogy olvasónk fenti példája mutatja, a kellően kötözködő típusú szomszédnak az egész nap ülő 90 éves néni vagy a jelen nem lévő bölcsődés is lehet hangos. Mindezek tudatában az albérlet-keresőknek azt ajánlja, minden esetben érdeklődjenek a szomszédokról – életkor, életmód, van-e gyerekük. Nekünk se jó ha balhés, mindenért problémázó, kukkoló-hallgatózó ember lakik mellettünk. A gyermekes szomszédok például jó eséllyel szólnak a buliért, de ha nekünk is gyerekünk van, nem zavarja őket, ha a miénk sír.