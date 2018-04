Lerobbant a varázsszőnyeg

Reméljük, újraindul a varázsszőnyeg, mielőtt a fa tetejéről ráesik valaki fejére. Fotó: Frank Yvette

Persze az agrabahi herceget (korábbi utcagyereket) nem olyan fából faragták. A róla készült Disney-trilógiából kiderül, hogy bátorságával, leleményével és persze barátai, például a varázsszőnyeg segítségével képes legyőzni a csodalámpáért bármire képes, velejéig romlott udvari varázslót, Jafart.A hazánkban 1992-ben bemutatott rajzfilm az Aladdin és a bűvös lámpa című arab népmese nyomán készült, ami Az Ezeregyéjszaka meséiben szerepel.A fiú történetét közel-keleti népmeseként tartják számon, amely Antoine Galland francia orientalista jóvoltából került a gyűjteménybe. A kutató a történetet egy aleppói szírtől hallotta. A mese motívumai visszatérnek az európai, köztük az itthoni hagyományban is. A magyar népmesék közt A katona szerencséje című történetben a boszorkány ráveszi a fiatal katonát, hogy egy odvas fából varázserejű skatulyáját felhozza. De az ifjú vitéz nem dőlt be az asszonynak, a király eszén is túljárt, és furfangjának hála, ebben a mesében is győzött a jó – csakúgy, ahogy Aladdin történetében is.