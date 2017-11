Lesz csodálkozás Margitéknál nyugdíjfizetéskor: 80 ezer forintos járandóság alatt is jár a prémium

Horváth Rudolfné, valamint László Károly és felesége is kisnyugdíjas. Náluk minden fillérnek helye van.

Fotó: Török János

– Megkaptuk, éppen ma, frissen hozta a postásunk. Gyorsan ki is számoltam, nagyjából húszezer forinttal kaptam többet a szokásos nyugdíjamnál – mondta tegnap a nyugdíj-kiegészítésről a szegedi László Károlyné Erzsike. Az asszony elmesélte, viccelődött is a kézbesítővel, hogy ennyit szeretne kapni a következő hónapokban is. Persze akkor sem dúskálnának, mert alig valamivel több a járandósága 80 ezer forintnál.Viszont nem kellene annyira összehúzniuk magukat, mint most, amikor hónapról hónapra élnek. Talán még félre is tehetnének belőle. Az asszony 34 évet dolgozott a cipő-, majd a ruhagyárban, a férje 43-at a kendergyárban, de az ő pénze sem sokkal több. A pluszbevételből azt tervezik: a gyerekeiket, unokáikat igyekeznek segíteni. Várják a decemberi 10 ezer forintos Erzsébet-utalványt is, abból élelmiszert vásárolnak.

Fedina Sándor 65 éves nyugdíjas Fotó: Török János

– El sem tudom képzelni, kapok-e nyugdíjprémiumot a havi 79 ezer forintomra, vagy csak a nyugdíjemelés jár. Ahány híradás, annyiféle információ. Lesz majd csodálkozás – mondta Horváth Rudolfné Margit. A szintén szegedi asszonynak mindig a hónap legutolsó napján csenget a postás a nyugdíjával. Kis pénzéből is spórol, de kettőjüknek a férjével 20 ezer forint a gyógyszer, azt nem hagyhatja ki, megvette a minap. A pénztárcájában találkozásunkkor csak egy ezerforintos lapult. Azt mondta, minden fillérnek helye van, csak egyvalamire, a temetésére tett félre. Azért aggódik, hogy ahhoz ne kelljen hozzányúlnia.Olvasóinktól sok aggódó telefon futott be szerkesztőségünkbe a napokban folyósított nyugdíj-kiegészítéssel és -prémiummal kapcsolatosan. A kérdéseket továbbítottuk a Magyar Államkincstárnak, onnan hétfőre ígértek konkrét válaszokat. Általánosságban egy internetes elérhetőséget küldtek, amin egy nyugdíjkalkulátor is elérhető (kalkulator.onyf.hu).

Ezzel kiszámítható az öregségi ellátás várható összege. A legtöbb kérdésre a www.nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu honlap Aktualitások menüpontjában található válasz. E szerint a mostani egyösszegű kifizetés összege megegyezik a novemberben folyósított ellátás 9,6 százalékával. Ez a visszamenőleges nyugdíjemelés megilleti azokat is, akik 2016. december 31. után megállapított rokkantsági, rehabilitációs ellátásban, baleseti vagy bányászok egészségkárosodási járadékában részesülnek. Feltétele, hogy az ellátásukat a januári emelésre jogosító rokkantsági, rehabilitációs ellátás, baleseti vagy bányászok egészségkárosodási járadékának megszűnését követő naptól állapították meg.A nyugdíjprémiumról az áll a honlapon, hogy azoknak jár, akik az előző év legalább egy napján, valamint idén novemberben öregségi, hozzátartozói nyugdíjban, illetve mezőgazdasági járadékban részesültek. A nyugdíjprémiumot úgy számolták ki, hogy a november havi nyugellátás 25 százalékának (de maximum 20 ezer forintnak) a 0,6-szeresét vették. A prémium összege legfeljebb 12 ezer forint lehet. Magyarul, ha valakinek a november havi nyugdíja eléri a 80 ezer forintot, a maximális 12 ezer forintot kapja. Ha ennél kevesebb az ellátása, akkor a nyugdíjprémiuma sem éri el a 12 ezer forintot.