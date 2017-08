Lesz mobil jégpálya is a fix szomszédságában - jövőre akár júniusig csúszkálhatunk

A jégpálya hűtője is olyan, mint az otthoni, csak sokkal nagyobb. A régi utolsó 18 köbméternyi veszélyes hulladékát tegnap szállították el. Fotó: Török János

Hatalmas tűzpiros tartálykocsi szállította el tegnap a Szabadkai úti műjégpálya régi hűtőrendszeréből leengedett utolsó adag veszélyes hulladékot. A jégkészítő berendezéseket ugyanis lecserélik. Az eddigit már kiszerelték, és az új már a kapuban várakozik.

– A teljes hűtőgépészetet cseréljük várhatóan október közepére – mondta érdeklődésünkre Szabó Mihály a létesítményt működtető önkormányzati cégnél. A Szegedi Sport és Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, új, energiatakarékos jégkészítőt telepítenek. A 30 éves elődjét pedig leselejtezik, esetleg továbbértékesítik alkatrészként.A fejlesztés megközelítőleg 100 millió forint értékű; a pénz 70 százalékát a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongszakosztályának tao-támogatása adja, a fennmaradó 30 százalékkal pedig az önkormányzat egészíti ki. Jelenleg a gépészetet befogadó konténert alakítja át a kivitelező, és a villamossági munkálatokat készíti elő.Ha lesz rá kereslet, a beruházásnak köszönhetően akár júniusig meghosszabbítható a téli szezon. A modernizálással jelentős energiamegtakarítás érhető el. Az új berendezéssel azt a mobil jégpályát is üzemeltetni tudják, amelyet a tervek szerint decemberre nyitnak meg a jégpálya szomszédságában. Az új rendszer abból a szempontból is jobb, hogy nagyjából 200 kilónyi ammóniával működik. Magyarul a korábbi két tonna veszélyes anyagnak mindössze a tizedét használja fel.A jégpálya hátsó parkolójánál is építkezés zajlik. Bővítik az öltőzőket nagyjából 120 négyzetméterrel. Két szinten helyet kap három új és egy kibővített játékosöltöző, bírói helyiség, orvosi szoba, tárgyaló és rekreációs helyiség. Ez ősz végére készül el közel 30 millió forintból, az árát ugyancsak a jégkorongszakosztály állja.