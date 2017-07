Leszedeti a kormány a Soros plakátokat

Pár hétig kellett farkasszemet nézniük a polgároknak Soros Györggyel. Az végül településképi törvénybe szuszakolt plakáttörvény hatálybalépését már nem érik meg az óriásplakátok, szombatig leszedeti azokat a kormány, így a pénteken kezdődő vizes világbajnokságra érkező külföldieknek sem kell túl sokat magyarázkodni, hogy mit is jelentenek ezek a reklámok.



Egy hónappal ezelőtt még csak szócsatáztak a parlamentben a képviselők, majd az eredetileg kétharmadot igénylő törvény helyett (az első szavazáskor nem sikerült a képviselők kétharmadát megnyerni a törvénynek), az ötven százalék plusz egy voksot igénylő településképi törvényben szavaztatták meg az óriásplakátokra vonatkozó szabályozást. A törvény most szombaton lép életbe, ezt megelőzően a kormány teleplakátolta az egész országot Soros György képével, amely még a nemzetközi politikai színtéren is nagy hullámokat vetett, sőt, Izraelben még belpolitikait is.



Kedden este az ATV stúdiójában szólta el magát Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője, hogy nem lesz gond azzal, hogy a sport világversenyre érkezők nem fognak megütközni a Soros György arcával teleplakátolt utcákon, mert már nem lesznek ott. A miniszter halványan arra is utalt, hogy a szombattól hatályos törvénynek ezek az úgynevezett Soros plakátok sem biztos, hogy megfelelnének.



Szerdán a Kormányzati Tájékoztatási Központ jelentette be, hogy július 15-vel, szombaton leszedik a gyilkos vitákat is kiváltó óriásplakátokat. A Központ közleménye szerint eredetileg is így tervezték a kampányt, nem módosítottak azon menet közben.