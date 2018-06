Lesznek még személyi változások a rendőrségen - Mindenképp Szegedre akart jönni Piros Attila főkapitány

Piros Attila: Ötven százalékkal kevesebb ügyünk van, mint tavaly, és ez komoly siker.

– A belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány döntése, hogy Szegedre kerüljek, egybeesett az én vágyaimmal is. Örültem és vártam, hogy ide kerüljek.– Igen, és ennek teljesen emberi okai voltak. Ott voltam ugyanis az elsők között az 1980-as évfolyamban, akik már nem Szegeden kezdtek felkészülni a hivatásos pályára a Kossuth Lajos Katonai Főiskola határőr tanszékén. Addig mindenki Szegeden kezdett, mi már Szentendrén. Ráadásul én az egyetem elvégzése után sokat foglalkoztam rendészettudománnyal, és ennek a nagyvárosi modelljét Szegedről készítettem el. Tehát elméletben már megvolt Szeged, most pedig jöhetett a gyakorlat.– Igen, kértem.– Nem feltétlenül mennék bele most a statisztikai adatokba. Azt tudom elmondani, hogy volt egy helyzet, és azt gondoltam, hogy ezen a helyzeten lehet egy picit javítani. Folyamatos javulást szeretnék, lefordítva talán annyit, hogy ma legalább eggyel kevesebb áldozat legyen, mint tegnap, holnap pedig kevesebb, mint ma. A másik fontos dolog pedig a bűncselekmények felderítése. Azt kell mondanom, hogy a javulás már most szemmel látható, de még messze nem értünk a munka végére.– Struktúrában igazából nem különbözünk a többi megyei kapitányságtól. Csongrádban, a hét járásban hat rendőrkapitányság van, és marad is a jövőben egy darabig. Nekünk, rendőröknek a fő célunk nyilván a bűnmegelőzés, és az, hogy minél több ügyet oldjunk meg, azaz jobb legyen a felderítettség. Megnéztem a három szegedi rendőrőrs munkáját, és az adatok alapján döntöttem amellett, hogy az ott dolgozó kollégák jobb helyen lesznek a szegedi kapitányságon és az utcákon. A rendőri tevékenység ugyanis, ha hiszi, ha nem, mérhető. Az előző struktúrában, tehát míg voltak őrsök, azaz tavaly, a Szegedi Rendőrkapitányságon 100 bűncselekményből 39-nek tudtuk megnevezni az elkövetőjét, most 67-nek. Minden rendőrre szükségem van, de a számok azt igazolják, hogy a három rendőrőrsre viszont nincs. A rendőröknek pedig az utcákon kell lenniük.– Egy szervezet működésében vannak bürokratikus, de szükséges elemek. Több kapitányság nem lesz, az biztos. Viszont azon érdemes elgondolkodni, hogy tíz kilométerre egymástól kell-e két rendőrkapitányság. Itt ugye Szentesről és Csongrádról beszélek, de említhetném az ország egyik legkisebb rendőrkapitányságát, ami Kisteleken van. Még egyszer mondom, szerintem a mostani irány jó.– Persze, de ez a változás, azt gondolom, most még nem esedékes. Bizonyos változtatások azonban kellenek, kellettek. A rendőrőrsök bezárásával egy időben például létrehoztam egy új bűnügyi osztályt. Ők 24 órában működnek, azonnal tudnak reagálni. A lényeg, hogy minimum hét nyomozó és két bűnügyi technikus folyamatosan a főkapitányságon van, így nem otthonról, az ágyból kell kiugrasztani őket, ha történne valami.– Még nem végleges, de ha beválik, akkor ez lesz a Bűnügyi Helyszínelő és Akció Osztály. Úgy képzelje el a működését, mint a kórházak SBO-osztályai, folyamatos a készenlét.– A határon jelenleg annyian vannak, ahány emberre szükség van, a határ biztosítása teljes körű. A helyzet azonban most is több mint érdekes, sokan meglehetősen furcsa módját választanák az illegális határátlépésnek. Röszkénél tapasztaltuk azt, hogy kocsival eljönnek a határátkelőig, kiszállnak az autóból, és az átkelőt gyalog megkerülve, bujkálva próbálnak az országba jönni. Idén eddig 470 ilyen embert kaptunk el. Miattuk vannak most civil ruhás rendőrök a határon, akiknek az a dolguk, hogy figyeljék ezeket az embereket. Fel vagyunk készülve mindenre.– Azt, hogy most ötven százalékkal kevesebb ügyünk van, mint tavaly, egy komoly előrelépés, és komoly siker, ami nem is az én érdemem. A kollégáké, akiknek köszönhetően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nem az utolsó a megyék között, hanem jön föl folyamatosan.– Egy kollégát mentettem fel összesen, de ő most itt dolgozik mellettem, más feladatot kapott. Az ő dolga is lesz kidolgozni egy szegedi kamerarendszer tervét, ugyanis a városban mindössze 30 olyan kamera van, amelyet az önkormányzat üzemeltet. Ez nagyon kevés. De haladunk, és rövidesen megbeszéljük Botka Lászlóval a terveket.– Egyelten ember menekült el, a mórahalmi őrsparancsnok, aki le is szerelt, az összes többi a helyén van. Jó, még voltak páran, akik régóta betegszabadságon voltak. Őket behívtam, és megkérdeztem, hogy jó napot kívánok, miben tudok segíteni. Rajtuk kívül még körülbelül tíz ember távozott. Egyébként én minden embert megmértem, és voltak, akik nem örültek neki. Tehát voltak, akik mentek, de jönnek is új emberek. És elárulok még valamit: július elejétől tervezek még személyi változásokat, de erről egyelőre nem szeretnék többet mondani.