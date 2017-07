Letépte a vonatlépcső a vakvezető Jampi körmét

Ezt nem tehetik

Jampi amputált körmének helye már meggyógyult, de a kutya még mindig nyalogatja. Fotó: Frank Yvette

– Pestről jöttünk haza május 27-én, a vonatról 18 óra 15-kor szálltunk le, amikor a kutya hangosan felüvöltött – idézi fel az esetet Terhes Tamás. – Megijedtünk, nem tudtuk, mi történt, a feleségem mondta, vérzik a kutya lába.Elkiáltottam magam, hogy jöjjön valaki segíteni. Két perc múlva jött két MÁV-dolgozó. Ahogy tudom, lefotózták a vérnyomot, a kutyát, a körülményeket. Kértem elsősegélyládát, kaptam egy olyat, amellyel nem boldogultunk.– Kértem, segítsenek elszállítani a kutyát, de erre nem volt lehetőségük. A Facebookon, a kutyás csoportban kértem segítséget. Eljött egy kutyabarát taxis, aki elvitt az állatorvoshoz, és haza is hozott minket.

Vigye föl ölben?

A házban már közlekedik, de a villamosra való fölszálláskor gondolkodni szokott. A lépcső gyanús. Fotó: Frank Yvette

Tamás kutyájának, Jampinak a jobb mellső lábán az egyik köröm leszakadt, alig tartotta valami. Az állatorvos eltávolította. A látássérült szegedi férfi azóta járt a MÁV-igazgatóságon, intézkedett a vasúttársaság biztosítójánál, és június 11-én levelet kapott a MÁV-tól, amelyet megmutatott. Az áll benne, a cég alkalmazottai nem látták magát a balesetet, de megállapították, hogy éles, kiálló tárgy, ami a sérülést szerintük okozhatta volna, nem volt. Arra kérik a gazdát, két tanú hitelt érdemlő igazolását csatolja, és még egyszer, pontosan írja le, milyen összegű kár érte. – Az első nyilatkozatban 200 ezer forintot írtam, de nem lesz ennyi, mert az állatorvos nagyon jutányosan dolgozott. Nagyobb gond az, hogy Jampit ki kellett venni a munkából. Én pedig bottal sohasem közlekedtem, csak kutyával. Most úgy jutok el dolgozni, hogy az ismerős segítők egymásnak adnak át. Ha egyedül indulok el, a városban a gömbfejű vasoszlopokat, amelyek pont ágyékig érnek, rendre megtalálom. Ilyenkor nem őszinte a mosolyom.Tamás szerzett igazolást az állatorvostól, amely szerint nem vágott, hanem szakított sérülés történt. Bízik abban, hogy mielőbb megoldódik a gondja – és abban is, hogy a vasúttársaság okul az esetből, és a problémás, rácsos vonatlépcsőkkel kezd valamit. Mert tudja, más kutya is járt már így. – Az nem megoldás, amit ott mondtak, hogy vigyem kézben föl és le, mert ahhoz nehéz – magyarázza.A Vakok és Gyengénlátók Csongrád Megyei Egyesülete nemrég levélben fordult a MÁV-Start Zrt.-hez. Ballai Anna Mária elnök többek között az iránt érdeklődött, hogy látássérült ember kérhet-e olyan segítő szolgáltatást, mint a mozgáskorlátozott, ha a pályaudvaron közlekedik, fel vagy le akar szállni, átszállna a következő vonatra. A cég ügyfélszolgálati szakelőadója, Péter Csaba arra emlékeztetett, hogy a fogyatékkal élők kísérőinek is 90 százalékos kedvezményt adnak. Ketten együtt egy teljes árú menetjegy 20 százalékáért utazhatnak. A konkrét kérdésekre adott válaszokból kiderült: be lehet ugyan jelentkezni segítő szolgáltatásért, de erre nincs megfelelő személyzete a MÁV-Startnak, ezért nem is fogja vállalni.

Az ülőhelyét sem találja meg

A munkatársak ettől függetlenül „kötelesek a helyszínen felmerülő szükség esetén a tőlük elvárható segítséget nyújtani". A vasút pedig „veszélyes üzem, és ennek tudatában, illetve a fogyatékkal élő képességeinek, valamint a rendelkezésére álló tárgyi és személyi segítség függvényében tervezhetik meg utazásukat".Ballai Anna Mária szerint mindezzel az a gond, hogy bármilyen segítőkész is a vasutas, ha a vak ember nem látja, nem tud tőle segítséget kérni. Pedig a vonatozás tényleg feladja a leckét. Szegeden például vezetősáv segít bejutni a vakoknak az épületbe, ott a jegypénztárhoz, majd ki a peronokhoz, de felszállni már nyilván nem. És ez is jobb Budapesthez képest, ahol a nagy pályaudvarok nem akadálymentesek, a jegyvásárlás sem az, a vonatok megközelítése kifejezetten balesetveszélyes. A látássérült utas nem találja meg az ülőhelyét, és mivel nincs hangos utastájékoztatás, nem tudja, mikor kell leszállnia. – Sajnálatos, hogy a szolgáltató arra hivatkozik, vigyünk kísérőt, pedig az esélyegyenlőségi törvény húsz éve önálló életvitelről, akadálymentes szolgáltatásokról szól. Milyen az a szolgáltatás, amit meghirdettek, mert kötelező, de nem vállalják? A DAKK 2013 óta nyújt személyi segítséget a buszokon. Ott is mondhatnák, hogy nincs pénzük, emberük, vigyünk kísérőt.